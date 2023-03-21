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    Все новости спорта

    Игра в Детройте трансформируется в результативный замес

    «Детройт» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 21 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Флорида»
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    Симон Эдвинссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Марта 2023 года

    «Детройт»

    «Детройт» опустился на 13-е место в Восточной конференции. В 68 играх мичиганский клуб достал 69 очков. В ближайшей перспективе он может побороться за топ-10. Десятую позицию сейчас занимает «Вашингтон». Дистанция между ним — 4 балла.

    Еще недавно у «Детройта» все было мрачно и беспросветно: в период с 26 февраля по 6 марта он отлетел в шести матчах подряд. Позже команда добилась пары крутых побед в пяти встречах. Существенно они ни на что не влияют, но лучше так, чем сливать тотально все.

    Одну из двух побед «Ред Уингз» стащили 9-го числа. Дома они срезали «Чикаго» (4:3). За матчем с «Блэкхокс» последовали два раунда с «Бостоном». В «ТД Гарден» команда Дерека Лалонда уступила минимально, а на «Литл Сизарс Арене» протаранила «Брюинз» (5:3).

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    После относительно успешного противостояния с «Бостоном» «Детройт» в вопросе побед взял очередную паузу. Без набранных баллов «крылья» остались в матчах с «Нэшвиллом» (1:2) и «Колорадо» (1:5).

    «Флорида»

    В 69 играх «Флорида» подрезала 77 очков, с которыми занимает девятую строчку в Восточной конференции. От места в топ-5 команде далеко, но подвинуть, к примеру, седьмых «Айлендерс» она может. Дистанция между ними скромная — 3 балла.

    Несмотря на то что «Флориде» не удается поставить победы на продолжительный поток, она по-прежнему находится на подъеме. В первой половине месяца команда влепила 3-матчевую серию без поражений, а затем достала еще 5 очков в трех встречах.

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    • Один балл и сброс беспроигрышной статистики ждал парней Пола Мориса 12 марта. В родном Санрайзе «Пантерз» закусились с «Виннипегом». В лютых разборках хозяев скосили в овертайме (4:5 ОТ).

    За матчем с «Джетс» последовал еще один квест с канадским соперником. На этот раз к «Флориде» завалился «Монреаль», который отгреб сполна (9:5). В последней встрече «Пантерз» смяли «Нью-Джерси» (4:2).

    Коэффициент

    На «Детройт» букмекеры выкатывают коэффициент 3.50, на ничью — 4.60, а на «Флориду» — 1.83.

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    Прогноз

    В двух последних матчах «Флорида» выдала два рок-концерта, ввалив суммарно 13 голов. Еще четыре шайбы «Пантерз» забросили в проигранной встрече 12 марта. С результативностью у команды сейчас все супер.

    С такой космической реализацией хоккеисты Мориса готовы устроить очередное шоу, но теперь презентовать его придется на льду «Детройта». Даже в далекой от идеала форме «Ред Уингз» готовы дать отпор любому топу, поэтому на «Литл Сизарс Арене» назревает результативная рубка.

    Ставка

    Несмотря на то что «пантер» наградили статусом предматчевых фаворитов, домашний раунд «Ред Уингз» гарантирует голы партиями в две стороны. Наши прогноз и ставка — тотал обеих команд больше 2.5 за 2.34.

    На дистанции будущие соперники идут в похожем темпе, поэтому на своей домашней территории хозяева получат моменты, способные прибить «Флориду». Наш альтернативный прогноз — «Детройт» победит с форой 0 за 2.46.

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    «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на хоккей. Игра в Детройте трансформируется в результативный замес
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