В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» опустился на 13-е место в Восточной конференции. В 68 играх мичиганский клуб достал 69 очков. В ближайшей перспективе он может побороться за топ-10. Десятую позицию сейчас занимает «Вашингтон». Дистанция между ним — 4 балла.

Еще недавно у «Детройта» все было мрачно и беспросветно: в период с 26 февраля по 6 марта он отлетел в шести матчах подряд. Позже команда добилась пары крутых побед в пяти встречах. Существенно они ни на что не влияют, но лучше так, чем сливать тотально все.

Одну из двух побед «Ред Уингз» стащили 9-го числа. Дома они срезали «Чикаго» (4:3). За матчем с «Блэкхокс» последовали два раунда с «Бостоном». В «ТД Гарден» команда Дерека Лалонда уступила минимально, а на «Литл Сизарс Арене» протаранила «Брюинз» (5:3).

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После относительно успешного противостояния с «Бостоном» «Детройт» в вопросе побед взял очередную паузу. Без набранных баллов «крылья» остались в матчах с «Нэшвиллом» (1:2) и «Колорадо» (1:5).

«Флорида»

В 69 играх «Флорида» подрезала 77 очков, с которыми занимает девятую строчку в Восточной конференции. От места в топ-5 команде далеко, но подвинуть, к примеру, седьмых «Айлендерс» она может. Дистанция между ними скромная — 3 балла.

Несмотря на то что «Флориде» не удается поставить победы на продолжительный поток, она по-прежнему находится на подъеме. В первой половине месяца команда влепила 3-матчевую серию без поражений, а затем достала еще 5 очков в трех встречах.

Один балл и сброс беспроигрышной статистики ждал парней Пола Мориса 12 марта. В родном Санрайзе «Пантерз» закусились с «Виннипегом». В лютых разборках хозяев скосили в овертайме (4:5 ОТ).

За матчем с «Джетс» последовал еще один квест с канадским соперником. На этот раз к «Флориде» завалился «Монреаль», который отгреб сполна (9:5). В последней встрече «Пантерз» смяли «Нью-Джерси» (4:2).

Коэффициент

На «Детройт» букмекеры выкатывают коэффициент 3.50, на ничью — 4.60, а на «Флориду» — 1.83.

Прогноз

В двух последних матчах «Флорида» выдала два рок-концерта, ввалив суммарно 13 голов. Еще четыре шайбы «Пантерз» забросили в проигранной встрече 12 марта. С результативностью у команды сейчас все супер.

С такой космической реализацией хоккеисты Мориса готовы устроить очередное шоу, но теперь презентовать его придется на льду «Детройта». Даже в далекой от идеала форме «Ред Уингз» готовы дать отпор любому топу , поэтому на «Литл Сизарс Арене» назревает результативная рубка.

Ставка

Несмотря на то что «пантер» наградили статусом предматчевых фаворитов, домашний раунд «Ред Уингз» гарантирует голы партиями в две стороны. Наши прогноз и ставка — тотал обеих команд больше 2.5 за 2.34.

На дистанции будущие соперники идут в похожем темпе, поэтому на своей домашней территории хозяева получат моменты, способные прибить «Флориду». Наш альтернативный прогноз — «Детройт» победит с форой 0 за 2.46.