ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром ПСЖ — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» попытается сдержать Мбаппе, «Боруссия» решит судьбу Поттера, возвращение Конте Неймар«Челси», Саудовская Аравия и еще 10 вариантов продолжения карьеры для Неймара
    Все новости спорта

    Фора динамовцев будет увеличиваться, «Торпедо» не вывезет игру в Москве

    «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Уил
    В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо» Москва

    Серийный этап в «Нагорном» «Динамо» Москва начало с победы — 3:1. В труднейшем матче столичному гостю удалось ответить на гол «Торпедо» и выдержать агрессию нижегородских форвардов, которые нанесли 33 броска в створ ворот Ильи Коновалова.

    Во втором матче «Динамо» Москва повезло меньше. Несмотря на внушительное статистическое превосходство, бело голубые не смогли избежать крупного поражения — 2:5. За три периода очередной стычки в «Нагорном» динамовцы нанесли 39 бросков в створ, превзойдя по этому показателю «Торпедо» на 13 ударов. Но с реализацией 5.13% далеко команда не уехала.

    Иначе бригада Алексея Кудашова откатала третий матч. На «ВТБ Арене» динамовцы уничтожили «Торпедо» всухую — 3:0. В этой игре забивали Игумнов, Муранов и О’Делл, а сама встреча запомнилась 13 удалениями в сумме.

    Все прогнозы на КХЛ

    В течение трех периодов «Динамо» Москва накопило 25 бросков в створ, реализация которых поднялась до 12%. Коновалов же отразил 24 точных прилета ребят из Нижнего и вписал в свою статистику шатаут.

    «Торпедо»

    В дебютном плей-офф матче торпедовцы пытались геройствовать: сперва они забросили шайбу в меньшинстве, открыв счет, а затем думали, что сумели провернуть камбэк, но гол, который мог восстановить равенство, был отменен. Дебютный заход сделал из хозяев «Нагорного» неудачников — 1:3.

    По-настоящему ворваться в плей-офф разборки «Торпедо» решилось во второй стычке, которая закончилась унижением «Динамо» — 5:2. Причем сама встреча в исполнении хозяев была далекой от идеала.

  • Два вечера сенсаций и жесткий ответ фаворитов
  • Что творилось в плей-офф КХЛ на прошлой неделе?
  • Вчера

    • За три периода команда Игоря Ларионова нанесла 26 ударов в створ и реализовала 19.23% от общего числа точных попаданий. У вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова работы было больше — 37 сэйвов (94.87%).

    После фартового сольного концерта в «Нагорном» удивительно было наблюдать за тем, как торпедовцев уничтожают на «ВТБ Арене» — 0:3. Гостям хватило сил на 24 холостых броска в створ.

    Коэффициенты

    На «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.30, на «Торпедо» — 3.70.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    В данный момент отсутствие плей-офф опыта торпедовцев в коллабе с их игровыми проблемами срезают команду с четвертьфиналаконференции. «Динамо» не стало скисать после 2:5 в «Нагорном» и выдало топ-матч на своем льду.

    Главная задача Кудашова и компании на ближайший раунд — накинуть еще +1 в графу «Победы», чтобы на позитиве заехать в Нижний, где играть традиционно тяжело. В ближайшем матче все зависит только от «Динамо». Столичный гранд это понимает.

    Ставка

    На «ВТБ Арене» фаворит встречи делом докажет свой статус. Учитывая то, с каким запасом бело-голубые выносили «Торпедо» раньше, можно спрогнозировать его победу с хорошим гандикапом. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой -1 за 2.07.

    В отличие от предыдущей встречи, «Торпедо» будет вести себя агрессивнее. Ради ничьей в противостоянии нижегородцам придется закуситься с соперником в атакующий хоккей, благодаря чему игра установит неплохой «верх». Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит + ТБ 3.5 за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Курессааре — Харьюмаа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Арис Лимассол — Анортосис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Таммека — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.75
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на хоккей. Фора динамовцев будет увеличиваться, «Торпедо» не вывезет игру в Москве
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры