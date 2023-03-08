В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Серийный этап в «Нагорном» «Динамо» Москва начало с победы — 3:1. В труднейшем матче столичному гостю удалось ответить на гол «Торпедо» и выдержать агрессию нижегородских форвардов, которые нанесли 33 броска в створ ворот Ильи Коновалова.

Во втором матче «Динамо» Москва повезло меньше. Несмотря на внушительное статистическое превосходство, бело голубые не смогли избежать крупного поражения — 2:5. За три периода очередной стычки в «Нагорном» динамовцы нанесли 39 бросков в створ, превзойдя по этому показателю «Торпедо» на 13 ударов. Но с реализацией 5.13% далеко команда не уехала.

Иначе бригада Алексея Кудашова откатала третий матч. На «ВТБ Арене» динамовцы уничтожили «Торпедо» всухую — 3:0. В этой игре забивали Игумнов, Муранов и О’Делл, а сама встреча запомнилась 13 удалениями в сумме.

Все прогнозы на КХЛ

В течение трех периодов «Динамо» Москва накопило 25 бросков в створ, реализация которых поднялась до 12%. Коновалов же отразил 24 точных прилета ребят из Нижнего и вписал в свою статистику шатаут.

«Торпедо»

В дебютном плей-офф матче торпедовцы пытались геройствовать: сперва они забросили шайбу в меньшинстве, открыв счет, а затем думали, что сумели провернуть камбэк, но гол, который мог восстановить равенство, был отменен. Дебютный заход сделал из хозяев «Нагорного» неудачников — 1:3.

По-настоящему ворваться в плей-офф разборки «Торпедо» решилось во второй стычке, которая закончилась унижением «Динамо» — 5:2. Причем сама встреча в исполнении хозяев была далекой от идеала.

За три периода команда Игоря Ларионова нанесла 26 ударов в створ и реализовала 19.23% от общего числа точных попаданий. У вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова работы было больше — 37 сэйвов (94.87%).

После фартового сольного концерта в «Нагорном» удивительно было наблюдать за тем, как торпедовцев уничтожают на «ВТБ Арене» — 0:3. Гостям хватило сил на 24 холостых броска в створ.

Коэффициенты

На «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.30, на «Торпедо» — 3.70.

Прогноз

В данный момент отсутствие плей-офф опыта торпедовцев в коллабе с их игровыми проблемами срезают команду с четвертьфиналаконференции. «Динамо» не стало скисать после 2:5 в «Нагорном» и выдало топ-матч на своем льду.

Главная задача Кудашова и компании на ближайший раунд — накинуть еще +1 в графу «Победы» , чтобы на позитиве заехать в Нижний, где играть традиционно тяжело. В ближайшем матче все зависит только от «Динамо». Столичный гранд это понимает.

Ставка

На «ВТБ Арене» фаворит встречи делом докажет свой статус. Учитывая то, с каким запасом бело-голубые выносили «Торпедо» раньше, можно спрогнозировать его победу с хорошим гандикапом. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой -1 за 2.07.

В отличие от предыдущей встречи, «Торпедо» будет вести себя агрессивнее. Ради ничьей в противостоянии нижегородцам придется закуситься с соперником в атакующий хоккей, благодаря чему игра установит неплохой «верх». Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит + ТБ 3.5 за 2.25.