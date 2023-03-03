В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 03 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

У «Калгари» за 61 сыгранный матч 67 очков и всего лишь девятое место в западной конференции. Клуб Саттера отдаляется все больше от восьмерки сильнейших, и шансы на плей-офф уменьшаются с каждым новым проведенным поединком.

За пять последних матчей «Флэймз» смогли выиграть всего лишь один матч, который пришёлся на игру против откровенно слабой «Аризоны».

В предстоящем матче против «Торонто» хозяева явно не выглядят фаворитами матча. Поэтому рассчитывать на победу можно будет только, если «огоньки» продемонстрируют идеальный хоккей.

«Торонто»

В активе «кленовых листьев» 82 очка, после 61 матча. «Торонто» перед игрой с «Эдмонтоном» имел в активе три победы подряд, однако в последнем матче проиграл «нефтяникам», хотя считался фаворитом матча до его начала.

Однако хоккей «Мэйпл Лифз» все равно кажется куда более цельным и осмысленным, нежели у «Калгари», поэтому именно гости являются фаворитами предстоящего поединка в Альберте.

«Торонто» выиграл два из три очных поединков между этими клубами и имеет отличные шансы на успех и в предстоящей встрече.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.74, на гостей — 2.63.

Прогноз и ставка

Прогноз: Матч будет мало результативным, поскольку цена матча весьма высока.

Альтернативный прогноз: Три из последних четырёх встреч между этими командами заходили в овертаймы, поэтому данный расклад вполне может сыграть и в предстоящем поединке.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.