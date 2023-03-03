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    «Калгари» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 03 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Торонто»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 03 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Марта 2023 года

    «Калгари»

    У «Калгари» за 61 сыгранный матч 67 очков и всего лишь девятое место в западной конференции. Клуб Саттера отдаляется все больше от восьмерки сильнейших, и шансы на плей-офф уменьшаются с каждым новым проведенным поединком.

    За пять последних матчей «Флэймз» смогли выиграть всего лишь один матч, который пришёлся на игру против откровенно слабой «Аризоны».

    В предстоящем матче против «Торонто» хозяева явно не выглядят фаворитами матча. Поэтому рассчитывать на победу можно будет только, если «огоньки» продемонстрируют идеальный хоккей.

    «Торонто»

    В активе «кленовых листьев» 82 очка, после 61 матча. «Торонто» перед игрой с «Эдмонтоном» имел в активе три победы подряд, однако в последнем матче проиграл «нефтяникам», хотя считался фаворитом матча до его начала.

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    Однако хоккей «Мэйпл Лифз» все равно кажется куда более цельным и осмысленным, нежели у «Калгари», поэтому именно гости являются фаворитами предстоящего поединка в Альберте.

    «Торонто» выиграл два из три очных поединков между этими клубами и имеет отличные шансы на успех и в предстоящей встрече.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.74, на гостей — 2.63.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч будет мало результативным, поскольку цена матча весьма высока.

    Альтернативный прогноз: Три из последних четырёх встреч между этими командами заходили в овертаймы, поэтому данный расклад вполне может сыграть и в предстоящем поединке.

    Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Калгари» — «Торонто»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Огоньки» смогут оказать достойное сопротивление?
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