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    В первой плей-офф игре «Авангард» задерет планку результативности

    «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сибирь»
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    Иван Телегин
    В первом матче серии 1/4 финала Востока «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    Регулярный чемпионат-2022/23 «Авангард» закрыл в статусе третьей силы в Восточной конференции. В 68 матчах омичи заработали 86 очков и добились 39 побед. Вторую строчку они уступили «Салавату» лишь по дополнительным показателям.

    В пятерку сильнейших нападающих лиги по итогам сезона врезались сразу три представителя «Авангарда» — Ткачев (23+36), Толчинский (16+40) и Буше (31+24). Суммарно омичи вонзили 188 голов в 68 играх — вторая по мощности атака на Востоке.

    В регулярку «Авангард» вкатывался максимально проблематично. Команда серийно терпела неудачи и даже сменила коуча. С Михаилом Кравецом во главе результаты пошли на повышение. Бодро «ястребы» провели и концовку сезона.

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 17 по 24 февраля «Авангард» выдал четыре подряд победы. Поочередно он срубил «Нефтехимик» (2:1 ОТ), «Барыс» (4:3), «Локомотив» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (4:3 ОТ). Последнюю встречу сезона омичи провели в Казани, где влетели «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

    «Сибирь»

    В 68 матчах регулярки «Сибирь» собрала 83 очка, с которыми грохнулась на шестую позицию в Восточной конференции. При этом команда могла претендовать на большее, но сама упустила свое преимущество над другими.

    По ходу сезона «Сибирь» оформила 38 побед, а самым продуктивным игроком в ее ростере оказался Тейлор Бэк, набравший 55 очков (18+37). Главным страйкером новосибирцев был Александр Шаров, который ввалил соперникам 29 шайб. Еще 21 раз он вытачивал ассисты.

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    • Во второй половине января «Сибирь» пережила мегаподъем, благодаря которому запрыгнула на первое место в конференции. Однако цикл матчей с дальневосточными командами подбил новосибирцев, которые в конце чемпионата откатали пару минусовых серий.

    Последнюю в регулярке победу команда Андрея Мартемьянова оформила 22 февраля. Дома она протаранила «Барыс» (4:2). Два финальных матча «Сибирь» слила прямым конкурентам — «Салавату» (1:3) и «Авто» (0:2).

    Коэффициенты

    На «Авангард» букмекеры выгружают коэффициент 1.97, на ничью — 3.90, а на «Сибирь» — 3.50.

    Прогноз

    К первому плей-офф раунду «Сибирь» подходит в далекой от идеала форме. Заключительный этап регулярки она провалила. Семь матчей из десяти последних были проиграны. С такими результатами гостям едва ли удастся заставить «Авангард» нервничать.

    Омичи в преддверии Кубка Гагарина провели очередную мощную серию, доказав, что в плей-офф разборках они готовы на сто процентов. На домашнем льду супернапы «Авангарда» способны срубить аутсайдера серии.

    Ставка

    Победа в матчах на «G-Drive Арене» — единственный допустимый вариант для омичей. К этому команду приведут сильнейшие форварды ростера. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.00.

    При родных трибунах омичи зарядят перфоманс, который гарантированно порадует домашнюю публику событийной игрой. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 2.70.

    Несмотря на предматчевые расклады и общую форму, «Сибирь» остается опасным соперником, заигрываться с которыми команда Михаила Кравеца точно не будет. В качестве еще одного варианта для ставки можно выбрать исход — «Авангард» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.23.

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    «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на хоккей. В первой плей-офф игре «Авангард» задерет планку результативности
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