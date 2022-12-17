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    В матче с Россией у Казахстана не будет шансов?

    Россия — Казахстан. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч Кубка Первого канала 17 декабря 2022 года

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    В матче Кубка Первого канала Россия сыграет с Казахстаном. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 17 декабря. Начало запланировано на 13:30 мск. Россия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    Последним турниром сборной России был как раз Кубок Первого канала, прошедший в декабре прошлого года. Тогда в Москву традиционно приехали Финляндия, Чехия, Швеция + зарулила Канада.

    В символическом раунде с канадцами Россия взяла верх (4:3). Там команды устроили лютые разборки, а победная шайба оказалась в активе Вадима Шипачева, который на новый турнир не едет.

    В остальных встречах хоккеисты Алексея Жамнова скромно обошлись со Швецией, размазали Чехию (5:2) и уступили в овертайме Финляндии (2:3 ОТ), из-за чего оказались вторыми в итоговой таблице.

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    На предстоящий турнир тренер Жамнов вызвал топ-ребят из КХЛ. Мощно выглядит список форвардов России, в котором красуются Голышев, Хайруллин, Грицюк, Кадейкин. Эта бригада напов готова гасить конкурентов в турборежиме.

    Казахстан

    Свой первый матч на Кубке Первого канала Казахстан провел 15 декабря. Рубился он с Белоруссией, в раунде с которой продержался ровно 20 минут, после чего сдулся окончательно (1:4).

    Единственный гол за Казахстан организовал Роман Старченко на 15-й минуте. 36-летний форвард «Спартака» вонзил шайбу, ставшую ответом на пропущенный гол в начале первого периода.

    В каждой следующей двадцатиминутке команда Андрея Скабелки пропускала минимум по голу, а палачом Казахстана стал Владимир Алистров, зарядивший хет-трик.

    Суммарно за весь матч казахстанские форварды нанесли 24 броска в створ ворот. По этому показателю они обошли Белоруссию на 2 удара. Раму Казахстана защищал Никита Бояркин, в активе которого 18 спасений.

    Коэффициенты

    На победу России букмекеры выкатывают кэф 1.28, на ничью — 6.65, а на Казахстан — 8.30.

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    Прогноз

    В рамках Кубка Первого канала сборная России — стопроцентный фаворит. Ее ростер состоит из суперзвезд КЛХ, причем большая часть игроков подъехала из топ-клубов.

    И даже если у команды Жамнова будет не все идеально с сыгранностью, то за счет класса она разнесет каждого своего соперника. Увы, но на «ЦСКА Арене» встретятся сборные разных весовых категорий, ловить андердогу здесь нечего.

    Ставка

    В дебютной встрече турнира хозяева не пожалеют казахстанцев. Наши прогноз и ставка — Россия забьет в каждом периоде за 2.10.

    А если от матча фаворита с аутсайдером нужен максимальный риск, то можно рассмотреть вариант — Россия выиграет во всех периодах. На этот исход дается жирный кэф 4.20.

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    Россия — Казахстан: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на хоккей. В матче с Россией у Казахстана не будет шансов?
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