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    От команд-аутсайдеров не ждем высокой реализации?

    «Адмирал» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Куньлунь»
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    Артём Гареев
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Адмирал»

    Владивостокский клуб провел четыре матча, при этом ожидаемо нарвался на проблемы с набором очков. Имея 3 балла в резерве и разницу голов 7:8, он расположился на седьмом месте в Восточной конференции.

    Новый для себя сезон «Адмирал» открыл в Мытищах, где рубился с «Куньлунем». В первой же игре гостей накрыла волна невезений: их шайба в стартовой двадцатиминутке была отменена, а отвратительный второй период приговорил возможную победу. Итог — ноль очков в дебюте (1:3).

    Единственную на данный момент победу команда Леонида Тамбиева забрала в «Большом», разобрав на винтики «Сочи». В этом матче атака «Адмирал» показала свой лучший процент реализации в новом сезоне — 13.79%.

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    К остальным играм дальневосточный представитель КХЛ подлетел в статусе андердога. Без очков «Адмирал» остался в матче со «Спартаком» (1:2), а в драке с «Ак Барсом» банда Тамбиева сумела перехватить 1 балл (1:2 ОТ).

    «Куньлунь»

    Основанный в Пекине хоккейный клуб продолжает страдать в новом чемпионате. За четыре игры команде удалось взять 3 очка. С негативной разницей голов 4:9 она опустилась на десятое место на Западе.

    Первый матч сезона «Куньлунь» затащил — победа над «Адмиралом» (3:1) обеспечила «Ред Стар» 2 балла. Но в трех дальнейших захода пекинцы покидали лед в статусе неудачников.

    Поражением в Мытищах закончился матч против «Амура» (0:2). В этой игре команда Грега Айэленда заработала 6 удалений, нанесла 33 холостых броска в створ ворот хабаровчан, а голкипер Джереми Смит закрыл игру с 21 сейвом (95.45%).

    Два последних матча «Куньлунь» скатал в «Сибирью». Первая стыковая встреча состоялась на территории пекинцев, где хозяева проиграли по буллитам (1:2 Б). В Новосибирске у «Ред Стар» не было даже хилых шансов на победу (0:4).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Адмирала» в этой игре букмекеры дают возможность за 2.38, на ничью можно поставить с кэфом 4.00, а на победу «Куньлуня» — за 2.71.

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    Прогноз

    Недавняя очная встреча ограничилась четырьмя голами, а другие матчи этих ребят чаще заканчивались более низким тоталом. С голами у потенциальных андердогов все грустно, поэтому не стоит ожидать проблеска и в игре 11 сентября.

    Ставка

    Кажется, предстоящая встреча автоматически обречена на «низ». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.17.

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    «Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на хоккей. От команд-аутсайдеров не ждем высокой реализации?
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