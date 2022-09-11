В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Владивостокский клуб провел четыре матча, при этом ожидаемо нарвался на проблемы с набором очков. Имея 3 балла в резерве и разницу голов 7:8, он расположился на седьмом месте в Восточной конференции.

Новый для себя сезон «Адмирал» открыл в Мытищах, где рубился с «Куньлунем». В первой же игре гостей накрыла волна невезений: их шайба в стартовой двадцатиминутке была отменена, а отвратительный второй период приговорил возможную победу. Итог — ноль очков в дебюте (1:3).

Единственную на данный момент победу команда Леонида Тамбиева забрала в «Большом», разобрав на винтики «Сочи». В этом матче атака «Адмирал» показала свой лучший процент реализации в новом сезоне — 13.79%.

Все прогнозы на КХЛ

К остальным играм дальневосточный представитель КХЛ подлетел в статусе андердога. Без очков «Адмирал» остался в матче со «Спартаком» (1:2), а в драке с «Ак Барсом» банда Тамбиева сумела перехватить 1 балл (1:2 ОТ).

«Куньлунь»

Основанный в Пекине хоккейный клуб продолжает страдать в новом чемпионате. За четыре игры команде удалось взять 3 очка. С негативной разницей голов 4:9 она опустилась на десятое место на Западе.

Первый матч сезона «Куньлунь» затащил — победа над «Адмиралом» (3:1) обеспечила «Ред Стар» 2 балла. Но в трех дальнейших захода пекинцы покидали лед в статусе неудачников.

Поражением в Мытищах закончился матч против «Амура» (0:2). В этой игре команда Грега Айэленда заработала 6 удалений, нанесла 33 холостых броска в створ ворот хабаровчан, а голкипер Джереми Смит закрыл игру с 21 сейвом (95.45%).

Два последних матча «Куньлунь» скатал в «Сибирью». Первая стыковая встреча состоялась на территории пекинцев, где хозяева проиграли по буллитам (1:2 Б). В Новосибирске у «Ред Стар» не было даже хилых шансов на победу (0:4).

Коэффициенты

Поймать победу «Адмирала» в этой игре букмекеры дают возможность за 2.38, на ничью можно поставить с кэфом 4.00, а на победу «Куньлуня» — за 2.71.

Прогноз

Недавняя очная встреча ограничилась четырьмя голами, а другие матчи этих ребят чаще заканчивались более низким тоталом. С голами у потенциальных андердогов все грустно , поэтому не стоит ожидать проблеска и в игре 11 сентября.

Ставка

Кажется, предстоящая встреча автоматически обречена на «низ». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.17.