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    Добьет ли «Сент-Луис» беспроигрышную серию до десяти матчей?

    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Бостон»
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    Брэндон Саад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 20 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Бостон Бостон
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    В 76 встречах регулярного сезона хоккеистам из Миссури удалось выбить себе 102 очка. В таблице Центрального дивизиона команда закрепилась на втором месте.

    Сейчас «Сент-Луис» переживает крутейший период в текущей регулярке. В течение девяти матчей кряду он никому не проигрывает. Солидная по продолжительности серия «Блюз» стартовала с победы над «Калгари» (2:1).

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Бостон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
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    После успешного визита в Канаду парни Крейга Беруби четырежды порадовали публику в «Энтерпрайз-центре». На домашней арене они одолели «Аризону» (5:1), «Сиэтл» (4:1), «Миннесоту» (4:3 ОТ) и «Айлендерс» (6:1).

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    Шикарно «Сент-Луис» выступил и в двух гостевых матчах, в которых раздавил «Бостон» (4:2) и «Баффало» (6:2). Позже дома «музыканты» снова прихлопнули «Миннесоту» (6:5 ОТ), а на выезде — размазали «Нэшвилл» (8:3).

    «Бостон»

    Бостонцы поучаствовали в 75 поединках чемпионата, в которых взяли 97 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «медведи» замыкают топ-4.

    Последнюю победу на чужой площадке «Бостону» удалось отпраздновать 9 апреля. На «Амали Арене» «Брюинз» скатали скромную по результативности встречу с «Тампой-Бэй» и переиграли «Болтс» в овертайме (2:1 ОТ).

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    • После игры с «Лайтнинг» команда Брюса Кэссиди отправилась в столицу Штатов на матч с «Вашингтоном». Увы, но на родине Белого дома гостям из Массачусетса не удалось зацепить хотя бы 1 балл (2:4).

    Три последних поединка «Бостон» провел в «ТД Гарден». При родных болельщиках «Бис» плохо сыграли с «Сент-Луисом» (2:4) и «Оттавой» (2:3). Зато 16 апреля они взяли верх над «Питтсбургом» (2:1).

    Коэффициенты

    Победа «Сент-Луиса» в этой игре оценивается в 2.31, поставить на ничью букмекеры предлагают за 4.48, за 2.62 можно зарядить на победу «Бостона».

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    Прогноз

    Команда Беруби продолжает обыгрывать любых по классу соперников. В недавнем прошлом «музыканты» уже оставили «Бостон» без очков на его льду, дома они готовы еще раз продемонстрировать мастер-класс.

    Ставка

    В «Энтерпрайзе» хозяевам было бы приятно отпраздновать десятую победу кряду. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит за 2.31.

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    «Сент-Луис» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на хоккей. Добьет ли «Сент-Луис» беспроигрышную серию до десяти матчей?
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