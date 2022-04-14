«Коламбус»
В 73 играх чемпионата хоккеистам из Огайо удалось выхватить 74 очка. На данный момент команда идет шестой в Столичном дивизионе и отстает от клубов из плей-офф зоны на 16 баллов.
С 23 марта по 5 апреля «Коламбус» провел семь матчей и в каждом проиграл. Последним соперником этой серии оказался «Бостон», которому «Блю Джекетс» уступили дважды кряду (2:5. 2:3 ОТ).
Коэффициенты матча Коламбус — Монреаль
Следующим оппонентом команды Брэда Ларсена была «Филадельфия». В первом очном матче «мундиры» взяли верх (4:2) и выбрались из безвыигрышной серии. Однако уже в следующем поединке ребят из Огайо ждало очередное разочарование (1:4).
После замеса с «Флайерз» «Коламбус» приехал в Мичиган, где зарубился с «Детройтом». На «Литл Сизарс Арене» два андердога устроили результативную войнушку, в которой «Блю Джекетс» взяли верх (5:4 ОТ).
«Монреаль»
Канадский клуб из Квебека провел в регулярке 73 встречи, в которых собрал всего 51 очко. С такой слабой статистикой он находится на восьмой строчке в списке Атлантического дивизиона.
В конце марта и начале апреля «Монреаль» сам пережил серию поражений, однако она была не такой затяжной и дошла всего до трех матчей. Зато прервалась она красиво — победой над «Тампой-Бэй» в гостях (5:4 Б).
После выигранной у «молний» встречи команда Мартена Сан-Луи вернулась домой, где не смогла справиться с «Оттавой» (3:6). Позже в «Пруденшал Центре» «Канадиенс» грохнули «Нью-Джерси» (7:4).
Следующий выезд «Монреаль» провел в Торонто. На «Скотиабанк Арене» он проиграл «Мэйпл Лифс» (2:3). Последний матч «Хабс» скатали дома, однако остались без набранных баллов из-за «Виннипега» (2:4).
Коэффициенты
На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, ничья оценивается в 4.32, а поставить на победу «Монреаля» можно за 3.40.
Прогноз
Болезненное состояние «Монреаля» не позволяет ему считаться фаворитом предстоящей игры. Однако «Коламбус» сейчас и сам очень далек от топ-формы и
Ставка
«Канадиенс» в этом матче будут аутсайдерами, но не безнадежными. Поэтому рассчитывать на очки и небольшой подвиг команда Мартена Сан-Луи может смело. Наши прогноз и ставка — «Монреаль» победит с форой 0 за 2.58.