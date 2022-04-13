В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «ТД Гарден» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Сыграв в 72 матчах чемпионата, бостонские парни заработали 95 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона они снова съехали на четвертое место, отпустив на 1 балл «Тампу».

Апрельская часть регулярного первенства стартовала для «Бостона» с трех подряд побед. Небольшую серию без поражений «Брюинз» начали с унижения «Нью-Джерси» на своей территории (8:1).

После выноса «Дэвилз» команда Брюса Кэссиди дважды зарубилась с «Коламбусом». Дома был разгром (5:2), а в Огайо — победа в овертайме (3:2 ОТ). На этом серия «Брюинз» остановилась.

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Первое поражение в апреле «Бостон» пережил в гостевой встрече с «Детройтом» (3:5). В двух следующих матчах на выезде «медведи» вырвали победу у «Тампы-Бэй» (2:1 ОТ) и проиграли «Вашингтону» (2:4).

«Сент-Луис»

Команда из Миссури провела в чемпионате 72 встречи, в которых сумела взять 94 очка. Сейчас «Блюз» находится на третьем месте в Центральном дивизионе, уступая вторую строчку по дополнительным цифрам.

В игре 2 апреля «Сент-Луис» устроил голевой замес с «Эдмонтоном», в котором оказался слабее «Ойлерз» в овертайме (5:6 ОТ). На данный момент это последнее поражение «музыкантов» в регулярке.

В пяти следующих матчах команда Крейга Беруби победила, забросив в каждом минимум 3 шайбы в основное время. А началась упомянутая серия со встречи с «Калгари» (6:4).

Четыре последних поединка «Сент-Луис» скатал в «Энтерпрайз-центре». При родной публике команда Беруби переиграла «Аризону» (5:1), «Сиэтл» (4:1), «Миннесоту» (4:3 ОТ) и «Айлендерс» (6:1).

Коэффициенты

В игре в «ТД Гарден» победа «Бостона» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.25, а на победу «Сент-Луиса» — за 3.05.

Прогноз

Возможно, дома «Бостон» хотел бы скатать спокойный матч и завершить его тихо, однако «Сент-Луис» сейчас слишком хорош, чтобы его поединки заканчивались «низом».

В шести встречах из семи последних «Блюз» победил, а в пяти недавних играх с его участием команды на двоих забрасывали минимум 7 шайб .

Ставка

Гости в «ТД Гарден» не позволят «Бостону» стоять в сторонке и заставят его поработать. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.08.