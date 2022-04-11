ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Как «Даллас» проведет выезд в Чикаго?

    «Чикаго» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейсон Робертсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2022 года

    «Чикаго»

    Сыграв в 71 матче регулярного первенства, команда из Иллинойса собрала всего 59 очков. С такими показателями она застряла на седьмой строчке в таблице Центрального дивизиона.

    С 26 марта «Чикаго» не сумел выиграть ни разу. На сегодняшний день серия поражений «Блэкхокс» доросла до шести поединков. Проблемная цепочка «ястребов» стартовала с неудачного выезда на территорию «Вегаса» (4:5 ОТ).

    Коэффициенты матча Чикаго — Даллас

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.02
  • Ставка
    •

    После хорошей зарубы с «Голден Найтс» команда Дерека Кинга вернулась домой, где устроила жаркий замес с «Баффало». Увы, но при родных болельщиках «Би-Хокс» остались без очков (5:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Апрельскую часть чемпионата «Чикаго» начал с гостевых поражений в матчах с «Флоридой» (0:4) и «Тампой-Бэй» (2:5). В двух следующих встречах «Блэкхокс» слились «Аризоне» (2:3 ОТ) и «Сиэтлу» (0:2).

    «Даллас»

    Техасская команда поучаствовала в 71 игре сезона, заработав за этот период 84 очка. В таблице Центрального дивизиона она закрепилась в топ-5. От четвертого «Нэшвилла» «Старз» отстают на 2 балла.

    В этом месяце «Даллас» скатал шесть поединков, выиграв в половине. Апрельская кампания «шерифов» в регулярке стартовала с побед над «Анахаймом» (3:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (5:4) в Калифорнии.

  • НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Оттаву», «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля
  • Сегодня

    • Покинув Солнечный штат с хорошим настроением, команда Рика Боунесса сгоняла в Сиэтл. На «Клаймат Пледж Арене» техасцев сожрал «Кракен» (1:4).

    Три следующих встречи «Даллас» скатал на своем льду. Сперва в «Американ Эйрлайнс Центре» была победа над «Айлендерс» (3:2). В последних же матчах «Старз» отдали очки «Торонто» (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (1:3).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче на победу «Чикаго» можно поставить с коэффициентом 3.32, на победу «Далласа» букмекеры дают кэф 2.00. Ничья оценивается в 4.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Пока «Чикаго» пребывает в заметном игровом кризисе, «Даллас» воспользуется моментом, чтобы выхватить в Иллинойсе нужные ему очки и надежнее укрепить свои позиции в дивизионе. Прошляпить такую возможность «шерифы» не позволят.

    Ставка

    После встречи в «Юнайтед Центре» «Старз» будут богаче еще на пару баллов, но при этом тратить лишние силы в игре с проблемными «Блэкхокс» они также не хотели бы. Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Енисей — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Хирон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Оренбург — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фучович — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Димитров — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Брентфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Даллас» проведет выезд в Чикаго?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры