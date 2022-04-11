В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Сыграв в 71 матче регулярного первенства, команда из Иллинойса собрала всего 59 очков. С такими показателями она застряла на седьмой строчке в таблице Центрального дивизиона.

С 26 марта «Чикаго» не сумел выиграть ни разу. На сегодняшний день серия поражений «Блэкхокс» доросла до шести поединков. Проблемная цепочка «ястребов» стартовала с неудачного выезда на территорию «Вегаса» (4:5 ОТ).

Коэффициенты матча Чикаго — Даллас 1 3.05 X 4.40 2 2.02 Ставка

После хорошей зарубы с «Голден Найтс» команда Дерека Кинга вернулась домой, где устроила жаркий замес с «Баффало». Увы, но при родных болельщиках «Би-Хокс» остались без очков (5:6).

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Апрельскую часть чемпионата «Чикаго» начал с гостевых поражений в матчах с «Флоридой» (0:4) и «Тампой-Бэй» (2:5). В двух следующих встречах «Блэкхокс» слились «Аризоне» (2:3 ОТ) и «Сиэтлу» (0:2).

«Даллас»

Техасская команда поучаствовала в 71 игре сезона, заработав за этот период 84 очка. В таблице Центрального дивизиона она закрепилась в топ-5. От четвертого «Нэшвилла» «Старз» отстают на 2 балла.

В этом месяце «Даллас» скатал шесть поединков, выиграв в половине. Апрельская кампания «шерифов» в регулярке стартовала с побед над «Анахаймом» (3:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (5:4) в Калифорнии.

Покинув Солнечный штат с хорошим настроением, команда Рика Боунесса сгоняла в Сиэтл. На «Клаймат Пледж Арене» техасцев сожрал «Кракен» (1:4).

Три следующих встречи «Даллас» скатал на своем льду. Сперва в «Американ Эйрлайнс Центре» была победа над «Айлендерс» (3:2). В последних же матчах «Старз» отдали очки «Торонто» (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (1:3).

Коэффициенты

В предстоящем матче на победу «Чикаго» можно поставить с коэффициентом 3.32, на победу «Далласа» букмекеры дают кэф 2.00. Ничья оценивается в 4.62.

Прогноз

Пока «Чикаго» пребывает в заметном игровом кризисе, «Даллас» воспользуется моментом , чтобы выхватить в Иллинойсе нужные ему очки и надежнее укрепить свои позиции в дивизионе. Прошляпить такую возможность «шерифы» не позволят.

Ставка

После встречи в «Юнайтед Центре» «Старз» будут богаче еще на пару баллов, но при этом тратить лишние силы в игре с проблемными «Блэкхокс» они также не хотели бы. Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.70.