«Чикаго»
Сыграв в 71 матче регулярного первенства, команда из Иллинойса собрала всего 59 очков. С такими показателями она застряла на седьмой строчке в таблице Центрального дивизиона.
С 26 марта «Чикаго» не сумел выиграть ни разу. На сегодняшний день серия поражений «Блэкхокс» доросла до шести поединков. Проблемная цепочка «ястребов» стартовала с неудачного выезда на территорию «Вегаса» (4:5 ОТ).
Коэффициенты матча Чикаго — Даллас
После хорошей зарубы с «Голден Найтс» команда Дерека Кинга вернулась домой, где устроила жаркий замес с «Баффало». Увы, но при родных болельщиках «Би-Хокс» остались без очков (5:6).
Апрельскую часть чемпионата «Чикаго» начал с гостевых поражений в матчах с «Флоридой» (0:4) и «Тампой-Бэй» (2:5). В двух следующих встречах «Блэкхокс» слились «Аризоне» (2:3 ОТ) и «Сиэтлу» (0:2).
«Даллас»
Техасская команда поучаствовала в 71 игре сезона, заработав за этот период 84 очка. В таблице Центрального дивизиона она закрепилась в топ-5. От четвертого «Нэшвилла» «Старз» отстают на 2 балла.
В этом месяце «Даллас» скатал шесть поединков, выиграв в половине. Апрельская кампания «шерифов» в регулярке стартовала с побед над «Анахаймом» (3:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (5:4) в Калифорнии.
Покинув Солнечный штат с хорошим настроением, команда Рика Боунесса сгоняла в Сиэтл. На «Клаймат Пледж Арене» техасцев сожрал «Кракен» (1:4).
Три следующих встречи «Даллас» скатал на своем льду. Сперва в «Американ Эйрлайнс Центре» была победа над «Айлендерс» (3:2). В последних же матчах «Старз» отдали очки «Торонто» (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (1:3).
Коэффициенты
В предстоящем матче на победу «Чикаго» можно поставить с коэффициентом 3.32, на победу «Далласа» букмекеры дают кэф 2.00. Ничья оценивается в 4.62.
Прогноз
Пока «Чикаго» пребывает в заметном игровом кризисе,
Ставка
После встречи в «Юнайтед Центре» «Старз» будут богаче еще на пару баллов, но при этом тратить лишние силы в игре с проблемными «Блэкхокс» они также не хотели бы. Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.70.