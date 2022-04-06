В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасская команда приняла участие в 68 играх чемпионата, заработав 81 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает пятое место, отставая на 1 балл от топ-4.

Последний домашний матч «Далласа» состоялся 27 марта. К сожалению для фанатов в Техасе, их любимцы потерпели крупное поражение. В одну калитку они влетели «Ванкуверу» — 1:4.

Четыре следующих поединка «Старз» провели в гостях. В трех играх команда Рика Боунесса победила. Сперва дважды кряду «шерифы» ограбили «Анахайм» (3:2, 3:2 ОТ).

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Задержавшись в Калифорнии еще на один матч, «Даллас» сумел отнять очки и у «Сан-Хосе» (5:4). Последний поединок «Старз» провели на «Клаймат Пледж Арене», где крупно проиграли «Сиэтлу» (1:4).

«Айлендерс»

Ньюйоркцы из Юниондейла скатали в регулярке 68 поединков, в которых взяли 73 балла. На данном этапе сезона они занимают пятую позицию и отстают от четвертого «Вашингтона» на 11 очков.

В двух матчах из трех последних в марте «Айлендерс» проиграли. Суммарно «островитяне» пропустили 10 голов и слились соперникам с разницей в 3 шайбы.

Первая встреча прошла в «ТД Гарден», где парни Барри Троца были унижены «Бостоном» (3:6). На следующий день «Айлс» на своем льду не смогли поставить на место хоккеистов «Тампы-Бэй» (1:4).

В последнем мартовском матче «Айлендерс» взяли верх над «Коламбусом» (4:3), которого успели прихлопнуть еще и 1 апреля (5:2). В других поединках «островитяне» переиграли «Рейнджерс» (3:0) и «Нью-Джерси» (4:3).

Коэффициенты

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью они предлагают поставить за 3.94, а на «Айлендерс» — за 2.99.

Прогноз

В конце регулярного чемпионата «Айлендерс» неожиданно вклинились в борьбу за плей-офф.

Несмотря на то что дистанция между конкурентами по-прежнему солидная (11 очков), бригада Барри Троца взвинтила темп и провела ряд крутых матчей . Останавливать победную серию в Техасе ньюйоркцы не планируют.

Ставка

В игре равных соперников можно поверить в гостей, которые хотя бы один балл в основное время должны зацепить. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой 0 за 2.23.