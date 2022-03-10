В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 9 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Ванкувер» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадская команда из Британской Колумбии имеет в своем резерве 62 балла, добытых в 57 матчах чемпионата. В Тихоокеанском дивизионе она находится на шестом месте, отставая от плей-офф на 6 пунктов.

В конце февраля «Ванкувер» оформил три крупные победы кряду, в которых положил соперникам минимум пятеру за матч. В первой такой игре «Кэнакс» вынесли «Сиэтл» (5:2).

После замеса с «Кракеном» команда Брюса Будро уничтожила «Калгари» (7:1). Еще два балла канадская банда затащила в поединке с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (5:2).

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Покинув Нью-Йорк с хорошим настроением, «Ванкувер» отправился в Ньюарк, где был унижен «Нью-Джерси» (2:7). Зато в двух следующих матчах «касатки» переиграли «Айлендерс» (4:3) и «Торонто» (6:4).

«Монреаль»

Команда из Квебека, Канада, скатала в регулярном первенстве 56 матчей, но насобирать ей удалось всего 37 очков. В таблице Атлантического дивизиона она застряла на последнем месте.

В период с 18 по 27 февраля «Монреаль» забыл о своих проблемах и выдал 5-матчевую серию без поражений, стартовавшую с домашнего поединка с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

После зарубы с «Блюз» подопечные Мартена Сан-Луи одержали верх над «Айлендерс» (3:2 Б), «Торонто» (5:2), «Баффало» (4:0) и «Оттавой» (2:1). Разбавил цепочку успешных результатов «трехцветных» «Виннипег» 2 марта (4:8).

Два последних матча «Монреаль» провел в провинции Альберта. В первой игре команда Мартена Сан-Луи смогла перебить «Калгари» (5:4 ОТ), а во второй — прихлопнуть «Эдмонтон» (5:2).

Коэффициенты

Победа «Ванкувера» в предстоящем матче оценивается в 1.86, ничью букмекеры рассматривают за 4.78, а победу «Монреаля» — за 3.44.

Прогноз

Несмотря на то что «Монреаль» со второй половины февраля проводит крутой отрезок, в Ванкувер он едет в качестве аутсайдера, поскольку «Кэнакс» по-прежнему сохраняют шансы на плей-офф и имеют огромную мотивацию в каждом последующем матче.

Ставка

Очевидно, что заигрываться с андердогами команда Брюса Будро не намерена. Дома ей нужно набирать максимум очков. Поэтому наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит с форой -1 за 2.00.