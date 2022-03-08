НХЛ. «Флорида» разгромила «Баффало», «Калгари» обыграл «Эдмонтон»

«Бостон» — «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ

«Лос-Анджелес» идет на четвертом месте в Западной конференции. «Бостон» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Фредерик — 4 (Койл, Смит), 14:02 — 1:0. Лизотт — 8 (Мяяття, Грундстрем), 15:11 — 1:1. Смит — 11 (Койл, Райлли), 39:05 — 2:1. Мур — 10 (Калиев, Дурзи), 59:34 — 2:2. Атанасиу — 8, 61:53 — 2:3Вратари: Ульмарк — ПетерсенШтраф: 8-6Броски: 32 (12+8+11+1) — 28 (11+6+9+2)

«Бостон» — «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ

«Баффало» — «Флорида» 1:6

Голкипер «пантер» Сейргей Бобровский всю игру провел на скамье запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Флорида» — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) Голы: Монтур — 6 (Барков, Марчмент), 5:22 — 0:1. Аччиари — 1 (Монтур, Марчмент), 25:54 — 0:2. Дюклер — 22 (бол., Барков, Райнхарт), 27:39 — 0:3. Верхэге — 17 (Марчмент, Луостаринен), 31:39 — 0:4. Хернквист — 10 (Беннетт, Уигар), 32:42 — 0:5. Барков — 26 (бол., Юбердо, Дюклер), 46:50 — 0:6. Хейден — 2 (Асплунд, Фицджеральд), 53:42 — 1:6Вратари: Андерсон — НайтШтраф: 18-12Броски: 30 (11+7+12) — 31 (3+20+8)

«Флорида» идет на втором месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке.

«Баффало» — «Флорида» 1:6

«Коламбус» — «Торонто» 4:5

В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев, ставшая для него десятой в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Торонто» — 4:5 (0:3, 2:0, 2:2) Голы: Михеев — 10 (Энгвалль, Кампф), 8:06 — 0:1. Марнер — 22 (Бантинг, Лильегрен), 14:01 — 0:2. Мэттьюс — 40 (Марнер, Броди), 17:06 — 0:3. Керали — 9 (Доми), 21:45 — 1:3. Бьоркстранд — 20 (Нюквист, Пик), 38:49 — 2:3. Рословик — 10 (бол., Доми, Нюквист), 42:28 — 3:3. Керфут — 9 (Спецца, Симмондс), 44:19 — 3:4. Бантинг — 20 (Мэттьюс, Броди), 51:21 — 3:5. Лайне — 22 (Веренски, Ворачек), 59:12 — 4:5Вратари: Мерзликинс — МразекШтраф: 9-13Броски: 35 (5+14+16) — 33 (13+13+7)

«Торонто» идет на шестом месте в Восточной конференции. «Коламбус» располагается на девятой строчке.

«Коламбус» — «Торонто» 4:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо» 4:5

В составе победителей дубль оформил Кейл Макар. Российский нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал. У «Айлендерс» Андерс Ли забросил две шайбы, голкипер Семен Варламов отразил 44 броска из 49.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Колорадо» — 4:5 (1:1, 0:0, 3:4) Голы: Ли — 15 (бол., Добсон, Бовилье), 8:59 — 1:0. Макар — 19 (бол., Кадри, Маккиннон), 14:18 — 1:1. Маккиннон — 18 (Ландескуг, Макар), 44:06 — 1:2. Комфер — 12 (Ньюхук, О`Коннор), 46:34 — 1:3. Макар — 20 (Маккиннон, Бураковски), 47:41 — 1:4. Тэйвз — 12 (Ландескуг, Кадри), 48:27 — 1:5. Ли — 16 (бол., Добсон, Пажо), 51:58 — 2:5. Сизикас — 7 (Палмиери, Пулок), 53:28 — 3:5. Нельсон — 21 (Ли), 59:33 — 4:5Вратари: Варламов (57:03) — ФранцоузШтраф: 10-12Броски: 36 (7+11+18) — 49 (20+15+14)

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» располагаются на 11-й строчке в Восточной конференции.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо» 4:5

«Калгари» — «Эдмонтон» 3:1

В составе «Флэймз» дубль оформил Тайлер Тоффоли, у форвардов «Ойлерз» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида по «-1».

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и занимает девятое место в Западной конференции, «Калгари» — на второй строчке Запада.