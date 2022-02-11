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    Чехия не будет проблемой для команды США

    США — Чехия. Прогноз, ставка (к. 2.37) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 11 февраля 2022 года

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    Женская сборная США
    В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная США сыграет с Чехией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 11 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. США — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. 1/4 финала 11 Февраля 2022 года
    США жен.
  • Вашингтон
    •  США жен. 07:10 Чехия жен. Чехия жен.
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    США

    На групповом этапе представительницы Северной Америки заработали 9 очков в четырех играх и оказались вторыми в таблице с разницей забитых/пропущенных — 20:6.

    На старте Игр в Пекине США встретились с Финляндией. В дебютном поединке «звездно-полосатые» без особых проблем разобрались со своими соперницами, пропустив пару голов в ничего не решающий момент (5:2).

    Еще круче команда Джоэла Джонсона скатала два следующих матча. Сперва она вынесла Россию (5:0), а затем была безжалостной по отношению к сборной Швейцарии (8:0).

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    Единственной преградой для Штатов стала канадская команда. В противостоянии с «кленовыми» американки оказались слабее, хотя статистически превзошли Канаду по броскам в створ (2:4).

    Чехия

    Команда Чехии в четырех матчах захватила 7 баллов, что позволило ей занять второе место в зачете группы B с разницей голов — 10:8. От лидеров сборная отстала всего на 2 пункта.

    В дебютном матче на Олимпиаде Чехия встретилась с Китаем. В замесе с командой-хозяйкой турнира чешские хоккеистки оказались сильнее (3:1). Три шайбы они отгрузили благодаря 8.33% реализации.

    С таким же результатом подопечные Томаша Пацины затащили поединок со Швецией (3:1). В замесе со шведками Чехия била по воротам чаще и смогла реализовать 6.52% своих моментов.

    Завершила групповую стадию команда Томаша Пацины не лучшим образом. Сперва она потерпела поражение от Дании (2:3), а затем уступила Японии в буллитной войнушке (2:3 Б).

    Коэффициенты

    Победа американской команды в этой встрече оценивается лишь в 1.01. Кэф на ничью — 17.0, а на победу Чехии букмекеры предлагают рискнуть поставить за 35.0.

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    Прогноз

    В женском хоккее расклад сил таков, что сборная США являются одним из двух основных претендентов на медали, ну а чешская команда не сможет ей помешать.

    Ставка

    Учитывая, что американки только раз заканчивали встречу с суммарным количеством голов больше 7, в этом матче коллектив Джонсона также не станет зря растрачивать силы. Наши прогноз и ставка — США победят + ТМ 7.5 за 2.37.

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    США — Чехия: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на хоккей. Чехия не будет проблемой для команды США
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