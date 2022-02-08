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    «Вегас» зацепится за нужный результат в Эдмонтоне?

    «Эдмонтон» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 9 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Вегас»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 9 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Февраля 2022 года

    «Эдмонтон»

    Канадская бригада из Онтарио скатала в регулярке 42 поединка и захватила в них 49 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона она находится на пятой позиции и отстает на 3 пункта от зоны плей-офф.

    В конце января «Эдмонтону» удалось оформить 4-матчевую беспроигрышную серию, которая стартовала с домашней победы над «Калгари» в дерби Альберты (5:3).

    После встречи с принципиальным соперником подопечные Дэйва Типпета успели переиграть «Ванкувер» (3:2 ОТ), «Нэшвилл» (3:2) и разгромить «Монреаль» (7:2).

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    В первом матче февраля победная серия «Ойлерз» накрылась из-за дерзкой «Оттавы» (2:3 ОТ). Зато в последнем перед паузой поединке «Эдмонтон» грохнул «Вашингтон» (5:3).

    «Вегас»

    «Отбросы» поучаствовали в 46 встречах регулярного первенства, завоевав за это время 57 баллов. Таких показателей хватает для того, чтобы лидировать в списке Тихоокеанского дивизиона.

    С 9 по 18 января «Вегас» потерпел три поражения, а прервать эту серию ему удалось в домашнем матче с «Монреалем» (4:3 ОТ). Следом «рыцари» зацепили 2 очка в зарубе с «Вашингтоном» (1:0).

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  • 02/02/2022

    • После матча с «Голден Найтс» подопечных Питера Дебура ждала еще пара неудач, правда, у них были действительно сильные соперники. Уступили парни из Невады «Каролине» (3:4 ОТ) и «Флориде» (1:4).

    Очередные потери «Вегас» прервал благодаря успешной игре с «Тампой-Бэй» 30 января (3:2 Б). В первом февральском поединке «Голден Найтс» уничтожили «Баффало» (5:2).

    Коэффициенты

    Зарядить в этом матче на «Эдмонтон» букмекеры предлагают за 2.40. Чуть выше кэф на победу «Вегаса» — 2.54. Ничья оценивается в 4.62.

    Прогноз

    Перед небольшой паузой в НХЛ «Эдмонтон» немного прибавил и начал демонстрировать более привычные результаты. «Вегас» же в это время пережил несколько потерь, но на его лидерстве в дивизионе это никак не отразилось.

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    Обе команды на сегодня решают важные турнирные задачи и продолжают сохранять серьезную мотивацию. А учитывая, что форма этих клубов примерно одинаковая, то и в очной игре у сторон шансы равны.

    Ставка

    В Канаде «Голден Найтс» захотят добить беспроигрышную серию до трех матчей, в то время как сами «Ойлерз» при всем своем желании не смогут хлопнуть гостей из Невады с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой 0 за 1.94.

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    «Эдмонтон» — «Вегас»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Вегас» зацепится за нужный результат в Эдмонтоне?
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