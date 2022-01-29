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    Как «Чикаго» примет гостей из Денвера?

    «Чикаго» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.80) на хоккейный матч НХЛ 29 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Колорадо»
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    Хоккеисты «Чикаго» празднуют гол в ворота «Нэшвилла»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 29 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Января 2022 года

    «Чикаго»

    Сыграв в 43 матчах, банда из Иллинойса смогла собрать всего 39 баллов. С такими показателями она засела на седьмом месте в Центральном дивизионе с 14-очковым отставанием от плей-офф.

    В недавнем прошлом фанаты «Чикаго» радовались беспроигрышной серии, дошедшей до четырех поединков. Но после светлой полосы «ястребы» вновь начали терпеть неудачи.

    Коэффициенты матча Чикаго — Колорадо

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.73
  • Ставка
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    В период с 18 по 25 января «Блэкхокс» уступили четырежды. В упомянутом отрезке подопечные Дерека Кинга оказались слабее «Сиэтла» (2:3 Б), «Миннесоты» (1:5, 3:4 ОТ) и «Колорадо» (0:2).

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    На последний матч «Чикаго» отправился в Мичиган, где устроил зарубу с «Детройтом». В результативном замесе с 3 шайбами гости из Иллинойса отвоевали у «Ред Уингз» 2 балла (8:5).

    «Колорадо»

    Денверский коллектив заработал 63 балла в 41 встрече чемпионата, благодаря чему выбился в лидеры Центрального дивизиона, опередив второй «Нэшвилл» на 6 пунктов.

    С 15 января беспощадный «Колорадо» идет без поражений. Живет эта серия «Эвеланш» уже 8 матчей. На старте отрезка «альпинисты» дважды вынесли «Аризону» (4:3 Б, 5:0).

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    • Затем на своей территории бригада Джареда Беднара вырвала победу над «Миннесотой» (4:3 Б), а в паре поединков в Калифорнии она переиграла «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

    Три недавних встречи «Колорадо» провел на родной земле. Посетители «Болл Арены» насладились победами хозяев над «Монреалем» (3:2 ОТ), «Чикаго» (2:0) и «Бостоном» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить в этой встрече на «Чикаго» можно с коэффициентом 3.70, победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.80, а ничья — в 5.00.

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    Прогноз

    В предыдущем очном матче «Блэкхокс» тихонько слились соперникам всухую, а сама встреча ограничилась двумя заброшенными шайбами. Случилось это на «Болл Арене», в Денвере.

    Конечно, дома «Чикаго» будет чуть активнее у чужих ворот, однако мощностей на то, чтобы затащить матч с «Колорадо» им не хватит. «Эвеланш» набрали приличный ход и тормозить пока не планируют.

    Ставка

    В предстоящем поединке команда Беднара заберет очки, а игра снова окажется «низовой». Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТМ 6.5 за 2.80.

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    «Чикаго» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Чикаго» примет гостей из Денвера?
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