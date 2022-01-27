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    «Колорадо» и «Бостон» не будут спешить взвинчивать темп?

    «Колорадо» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 27 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Бостон»
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    Назем Кадри
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Колорадо» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2022 года

    «Колорадо»

    Приняв участие в 40 встречах, денверские парни смогли захватить 61 балл. Сейчас команда закрепилась на первом месте в Центральном дивизионе и обходит соседей снизу на 6+ очков.

    С 15 января «Колорадо» проводит беспроигрышную серию, которая уже доросла до семи поединков, а стартовала она с двухматчевого противостояния с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

    Коэффициенты матча Колорадо — Бостон

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
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    После затяжной битвы с «койотами» подопечные Джареда Беднара дома принимали «Миннесоту», которую прихлопнули в войнушке буллитов (4:3 Б). В паре следующих матчей, прошедших в Калифорнии, «Эвс» переиграли «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

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    Два недавних поединка «Колорадо» скатал на «Болл Арене». В одном из матчей банда Беднара вырвала победу над «Монреалем» (3:2 ОТ), а в последнем — всухую разделалась с «Чикаго» (2:0).

    «Бостон»

    Бостонский клуб сумел заработать 50 очков в 39 поединках регулярки. С такими цифрами он надежно закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    У «Бостона» не так давно была и собственная победная серия, прожившая пять матчей. С 9 по 15 января «Брюинз» вынесли «Тампу» (5:2), «Вашингтон» (7:3), «Монреаль» (5:1), «Филадельфию» (3:2) и «Нэшвилл» (4:3 ОТ).

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    • Прервалась череда успешных поединков в «ТД Гарден», где подопечные Брюса Кэссиди влетели «Каролине» (1:7). После унизительного поражения в игре с «ураганами» бостонцы оформили еще две победы в трех встречах.

    Взяли очки «Брюинз» в матчах с «Вашингтоном» (4:3) и «Виннипегом» (3:2). Последний поединок «Бостон» скатал с «Анахаймом», которому неожиданно проиграл на родном льду (3:5).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Колорадо» букмекеры предлагают за 1.92, коэффициент на победу «Бостона» — 3.44, а ничейный вариант рассматривается за 4.62.

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    Прогноз

    Несмотря на то что «Колорадо» удается сейчас идти без поражений, команда не так часто балует своих фанатов результативными поединками. Только в одной встрече из четырех предыдущих суммарный тотал дошел до 5 голов, остальные матчи прошли скромнее.

    Не будет исключения и в замесе с «Бостоном», атакующий потенциал которого «Эвеланш» хорошо изучили в преддверии их очной встречи.

    Ставка

    От хозяев матча на «Болл Арене» стоит ждать сдержанной игры, которую бостонцы также ломать не захотят. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.15.

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    «Колорадо» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» и «Бостон» не будут спешить взвинчивать темп?
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