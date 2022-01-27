В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Колорадо» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Приняв участие в 40 встречах, денверские парни смогли захватить 61 балл. Сейчас команда закрепилась на первом месте в Центральном дивизионе и обходит соседей снизу на 6+ очков.

С 15 января «Колорадо» проводит беспроигрышную серию, которая уже доросла до семи поединков, а стартовала она с двухматчевого противостояния с «Аризоной» (4:3 Б, 5:0).

Коэффициенты матча Колорадо — Бостон 1 1.88 X 4.50 2 3.40 Ставка

После затяжной битвы с «койотами» подопечные Джареда Беднара дома принимали «Миннесоту», которую прихлопнули в войнушке буллитов (4:3 Б). В паре следующих матчей, прошедших в Калифорнии, «Эвс» переиграли «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

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Два недавних поединка «Колорадо» скатал на «Болл Арене». В одном из матчей банда Беднара вырвала победу над «Монреалем» (3:2 ОТ), а в последнем — всухую разделалась с «Чикаго» (2:0).

«Бостон»

Бостонский клуб сумел заработать 50 очков в 39 поединках регулярки. С такими цифрами он надежно закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

У «Бостона» не так давно была и собственная победная серия, прожившая пять матчей. С 9 по 15 января «Брюинз» вынесли «Тампу» (5:2), «Вашингтон» (7:3), «Монреаль» (5:1), «Филадельфию» (3:2) и «Нэшвилл» (4:3 ОТ).

Прервалась череда успешных поединков в «ТД Гарден», где подопечные Брюса Кэссиди влетели «Каролине» (1:7). После унизительного поражения в игре с «ураганами» бостонцы оформили еще две победы в трех встречах.

Взяли очки «Брюинз» в матчах с «Вашингтоном» (4:3) и «Виннипегом» (3:2). Последний поединок «Бостон» скатал с «Анахаймом», которому неожиданно проиграл на родном льду (3:5).

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Колорадо» букмекеры предлагают за 1.92, коэффициент на победу «Бостона» — 3.44, а ничейный вариант рассматривается за 4.62.

Прогноз

Несмотря на то что «Колорадо» удается сейчас идти без поражений, команда не так часто балует своих фанатов результативными поединками. Только в одной встрече из четырех предыдущих суммарный тотал дошел до 5 голов, остальные матчи прошли скромнее .

Не будет исключения и в замесе с «Бостоном», атакующий потенциал которого «Эвеланш» хорошо изучили в преддверии их очной встречи.

Ставка

От хозяев матча на «Болл Арене» стоит ждать сдержанной игры, которую бостонцы также ломать не захотят. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.15.