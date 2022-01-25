НХЛ. «Миннесота» разгромила «Монреаль», Капризов набрал 100 очков, «Вашингтон» проиграл «Вегасу»

«Филадельфия» — «Даллас» 1:3

Автором победной шайбы стал Якоб Петерсон с передачи Александра Радулова. Автором единственного гола «Флайерз» стал Иван Проворов. Для россиянина это пятая шайба в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Даллас» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Хинтц — 18 (Робертсон), 17:46 — 0:1. Проворов — 5 (Конекны, Дж. Браун), 32:06 — 1:1. Петерсон — 7 (Радулов, Сутер), 56:35 — 1:2. Павелски — 17 (п.в., Хинтц, Линделл), 58:23 — 1:3Вратари: Харт (57:34 — 58:23, 59:05) — ЭттингерБроски: 28 (7+10+11) — 36 (10+13+13)

«Филадельфия» с 34 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 44 очками — на девятой строчке Запада.

«Филадельфия» — «Даллас» 1:3

«Бостон» — «Анахайм» 3:5

В составе «Дакс» дубль оформил Райан Гетцлаф.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Анахайм» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) Голы: Грант — 7 (бол., Гетцлаф, Линдхольм), 9:59 — 0:1. Лундестрем — 9 (мен., Линдхольм), 21:28 — 0:2. Пастрняк — 20 (Носек, Фолиньо), 27:47 — 1:2. Гетцлаф — 3 (Ракелль, Линдхольм), 31:04 — 1:3. Холл — 9 (бол., Маршан, Бержерон), 35:52 — 2:3. Терри — 23 (Шаттенкирк, Фаулер), 46:12 — 2:4. Патерин — 1 (Зеграс, Ракелль), 50:58 — 2:5. Хаула — 4 (Райлли, Пастрняк), 56:28 — 3:5Вратари: Раск (57:00) — ГибсонШтраф: 11-9Броски: 26 (5+10+11) — 27 (11+9+7)

«Анахайм» с 49 очками занимает седьое место в Западной конференции, «Бостон» с 50 очками — на восьмой строчке Востока.

«Бостон» — «Анахайм» 3:5

«Вашингтон» — «Вегас» 0:1

Автором единственной шайбы стал Майкл Амадио. Игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов завершили встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Вегас» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Амадио — 4 (Хауден), 25:29 — 0:1Вратари: Ванечек (58:23 — 59:08, 19:30) — ЛенерШтраф: 8-10Броски: 34 (7+13+14) — 29 (9+14+6)

«Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вегас» с 52 очками — на пятой строчке Запада.

«Вашингтон» — «Вегас» 0:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 3:2 Б

Автором победного броска стал Адам Фокс. В активе Артемия Панарина два ассиста и реализованный буллит. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Крайдер — 30 (бол., Фокс, Панарин), 19:58 — 1:0. Лизотт — 6 (Андерсон, Мур), 31:55 — 1:1. Иафалло — 13 (бол., Копитар, Кемпе), 39:21 — 1:2. Гудроу — 8 (Панарин, Строум), 54:15 — 2:2Победный буллит: ФоксВратари: Шестеркин — КуикШтраф: 10-21Броски: 30 (3+12+10+5) — 36 (11+12+11+2)

«Рейнджерс» с 60 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 48 очками — на седьмой строчке Запада.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 3:2 Б

«Миннесота» — «Монреаль» 8:2

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 100 очков в карьере в НХЛ. Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) Голы: Хоффман — 8 (Дофен, Питри), 1:23 — 0:1. Сперджен — 4 (Голигоски, Гринуэй), 3:04 — 1:1. Фолиньо — 17 (Гринуэй, Меррилл), 9:22 — 2:1. Девар — 1 (Штурм, Голигоски), 24:01 — 3:1. Штурм — 6 (Девар, Сперджен), 24:23 — 4:1. Зуккарелло — 13 (Капризов), 39:29 — 5:1. Питлик — 8 (Пакетт, Эванс), 44:24 — 5:2. Болди — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 46:04 — 6:2. Бенн — 1 (Штурм, Фиала), 49:58 — 7:2. Фиала — 11 (Годро, Болди), 55:12 — 8:2Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 40:00) — Примо (Макнивен, 40:00)Штраф: 29-33Броски: 39 (21+11+7) — 21 (8+7+6)

«Миннесота» с 53 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

«Миннесота» — «Монреаль» 8:2

«Колорадо» — «Чикаго» 2:0

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин очков не набрал. «Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции. «Чикаго» — 14-й.

«Калгари» — «Сент-Луис» 7:1

В составе «Флэймз» пять результативных передач сделал форвард Мэттью Ткачак, 2 (1+1) очка набрал защитник Никита Задоров.