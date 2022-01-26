В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PNC-арене» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

После 38 матчей на счету «ураганов» лежат 56 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда из Роли находится на третьем месте и уступает лидерам разницу в 4 балла.

Пару недель назад «Каролина» провела два не лучших по качеству игры поединка на своей территории. В этих встречах она уступила «Флориде» (3:4 ОТ) и была унижена «Коламбусом» (0:6).

Зато после разгромного поражения от «Блю Джекетс» парни Рода Бриндамора выбили три крупные победы, разгромив «Ванкувер» (4:1), «Бостон» (7:1) и «Рейнджерс» (6:3).

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В последнем на сегодня матче «Каролина» встретилась в «Пруденшал Центре» с «Нью-Джерси». В этом замесе «Харрикейнз» позволили хозяевам отыграться с 0:2, а затем и вовсе отдали «дьяволам» победу (4:7).

«Вегас»

В 42 играх чемпионата «рыцарям» удалось отвоевать у конкурентов 52 балла. В Тихоокеанском дивизионе этого достаточно для лидерства с 3-очковым отрывом от ближайших преследователей.

Первую победу в новом году «Вегас» отпраздновал на родной площадке, где был безжалостен по отношению к «Рейнджерс» (5:1). Однако после яркого перформанса в игре с ньюйоркцами «Голден Найтс» затухли на три встречи.

В поединке 9 января подопечные Питера Дебура проиграли «Чикаго» (1:2), а через три дня — уступили «Торонто» (3:4 Б). В следующем матче случилось поражение от «Питтсбурга» (3:5).

Прервать серию потерь «Вегасу» удалось в домашнем поединке с «Монреалем» (4:3 ОТ), а в последней игре, прошедшей в столице Штатов, «Голден Найтс» скромно обошлись с «Вашингтоном» (1:0).

Коэффициенты

Поставить на «Каролину» в этой игре можно с кэфом 2.08, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.72, а на «Вегас» — за 2.99.

Прогноз

В трех матчах из четырех последних «Каролина» оформила крупные победы, забросив суммарно 17 шайб. Да и в недавнем проигранном поединке «Кейнс» забили 4 гола.

Парни Бриндамора играют результативно и сбавлять скорость они не намерены даже во встрече с «Вегасом», форма которого все еще вызывает вопросы.

Ставка

Учитывая то, что в защите у «Голден Найтс» полно проблем, предполагаем, что дома «ураганы» занесут в сетку гостей из Невады приличную стопку игровых снарядов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 2.11.