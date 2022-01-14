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    Еще один матч «Адмирала» закончится скромно?

    «Адмирал» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Сибирь»
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    Вячеслав Ушенин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 14 января. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Января 2022 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    Коэффициенты на матч Адмирал — Сибирь

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Адмирал»

    В 49 матчах команда с Владивостока смогла насобирать всего 33 очка, из-за чего она застряла на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Сейчас «Адмирал» проводит домашнюю серию, которая дошла до восьми поединков. В четырех встречах на «Фетисов-Арене» «морячки» оставили гостей с плохим настроением.

    Пару баллов подопечные Леонида Тамбиева захватили 25 декабря в борьбе с «Нефтехимиком» (3:2 Б), после чего они потерпели три подряд поражения, уступив «Нефтехимику» в ответке (2:4), а также проиграв СКА (1:3) и «Амуру» (3:5).

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    После дальневосточного дерби «Адмирал» отпраздновал три победы. В своей крутой серии «моряки» одержали верх над «Ак Барсом» (4:2), «Спартаком» (4:3) и «Сибирью» (2:1).

    «Сибирь»

    Новосибирцы провели 49 матчей, в которых затащили 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на шестой позиции и отстает от пятого «Авангарда» всего на 1 балл.

    В январе «Сибирь» успела выйти на лед в рамках пяти поединков. При этом трижды она отдала очки конкурентам. Новый год «снеговики» встретили унизительным домашними поражением от «Ак Барса» (2:6).

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    • Еще в одной встрече, прошедшей в Новосибирске, парни Андрея Мартемьянова уступили «Спартаку» (1:2 Б). После матча с красно-белыми команда отправилась в путешествие на Дальний Восток.

    В двух стыковых играх «Сибирь» припечатала «Амур» (1:0, 3:2 Б). Следующий поединок «снеговики» катнули на «Фетисов-Арене», где остались без очков в противостоянии с «Адмиралом» (1:2).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Адмирал» букмекеры предлагают за 2.80, ничья оценивается в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.27.

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    Прогноз

    Предыдущий матч «моряки» смогли закончить победой, но при этом с голами в этой игре было туго. В ответке цепкая и закрытая «Сибирь» будет гнаться за реваншем и сыграет еще внимательнее в защите.

    Команда Мартемьянова вновь позаботится о том, чтобы в предстоящем поединке не было «верха».

    Ставка

    Ни «Адмирал», ни «Сибирь» не привыкли выносить соперников, забрасывая голы пачками, следовательно, вторая очная заруба пройдет тихо. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.26.

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    «Адмирал» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на хоккей. Еще один матч «Адмирала» закончится скромно?
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