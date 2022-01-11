В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в «Нагорном» 11 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

За 47 матчей регулярки нижегородскому клубу удалось заработать 49 очков. В таблице Западной конференции он находится на девятом месте с отставанием от плей-офф позиций на 5 баллов.

В пяти встречах из шести предыдущих «Торпедо» проиграло, а в период с 25 декабря по 3 января «автозаводцы» выдали 4-матчевую серию поражений, стартовавшую с выездного поединка против московского «Динамо» (3:6).

Под конец года подопечные Дэвида Немировского в «Нагорном» уступили «Спартаку» (1:3) и «Динамо» Рига (3:4 ОТ). В начале января нижегородцы съездили в Нижнекамск, где слились «Нефтехимику» (1:2).

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Придать яркости бледной серии «Торпедо» удалось 5 января. Тогда парни Немировского победили «Сочи» (2:1). Однако в следующем же матче «автозаводцы» всухую проиграли СКА (0:3).

«Барыс»

Представители Казахстана провели в чемпионате 47 матчей, в которых захватили 48 очков. В Восточной конференции команда идет восьмой и обгоняет девятый «Амур» на 3 пункта.

Четыре встречи из пяти последних «Барыс» скатал дома. Трижды на своей территории он победил. Серия парней из Нур-Султана стартовала матчем с «Авто». В нем хозяева были сильнее в битве буллитов (3:2 Б).

Последний матч прошлого года «Барыс» провел с «Салаватом Юлаевым». В этом поединке команда Юрия Михайлиса осталась без набранных баллов (1:2).

Но зато в следующей встрече «Барыс» жестко проехался по рижскому «Динамо» (7:1). Два последних матча казахстанцы провели с «Магниткой». Оба раза подопечные Михайлиса взяли верх (3:2, 4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на «Торпедо» в этом матче можно за 2.16, коэффициент на ничью — 4.14, а на победу «Барыса» букмекеры предлагают зарядить за 2.85.

Прогноз

В январе казахстанский клуб выдал три крутых поединка и продемонстрировал хорошую результативность, забрасывая минимум 3 шайбы за 60 минут.

Учитывая, что дважды команда Михайлиса достойно сыграла с лидерами Востока, то и битву со слабеньким «Торпедо» гости в «Нагорном» смогут затащить.

Ставка

На чужом льду команда из Нур-Султана снова покажет свою резвую атаку и сделает все, чтобы захватить нужные 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой 0 за 2.21.