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    «Вегас» продолжит набирать ход после паузы?

    «Вегас» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 31 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Анахайм»
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    «Вегас» в прошлой игре с «Анахаймом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вегас» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Вегас — Анахайм

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Вегас»

    В 33 встречах «отбросам» удалось выбить себе 42 очка, благодаря чему они взлетели на первую строчку в Тихоокеанском дивизионе и оторвались от соседей снизу на 1 балл.

    В течение нескольких недель «Вегас» провел сильный отрезок из пяти матчей без поражений, стартовавший с победы в результативном месиве с «Миннесотой» (6:4) на «Т-Мобайл Арене».

    Покинув Неваду, «Голден Найтс» принялись выносить конкурентов на чужом льду. На выезде парни Питера Дебура прихлопнули «Бостон» (4:1), «Джерси» (5:3), «Рейнджерс» (3:2 Б) и «Айлендерс» (4:3 Б).

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    Смазала картину выступлений «Вегаса» «Тампа-Бэй» в поединке 22 декабря (3:4). Но после паузы «отбросы» вновь вспомнили о победах и обыграли «Лос-Анджелес» (6:3).

    «Анахайм»

    «Кряквы» также провели 33 встречи, а заработали в них 41 балл. В Тихоокеанском дивизионе они преследуют «Вегас», занимая второе место. Разрыв между третьим клубом — 5 очков.

    В период с 7 по 13 декабря календарь НХЛ подготовил для «Анахайма» сложное испытание в виде пяти матчей подряд в гостях. Но трижды на чужих площадках «Дакс» победили.

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    • В последней встрече выездной серии подопечные Далласа Экинса взяли верх над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Три следующих матча «утки» провели дома, потерпев при этом два поражения.

    Отрезок в Калифорнии начался с избиения «Сиэтла» (4:1). А завершились домашние приключения «Анахайма» потерями очков во встречах с «Аризоной» (5:6 ОТ) и «Ванкувером» (1:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Вегас» в его домашней игре букмекеры дают возможность поставить за 1.93, ничья оценивается в 4.78, а в «Анахайм» эксперты верят слабо — 3.34.

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    Прогноз

    Перед приостановкой сезона «Голден Найтс» выдали несколько хороших матчей, а после возобновления чемпионата — разнесли на чужом льду «Кингз».

    Ребята Питера Дебура успели обойти «Анахайм» в дивизионе, теперь дома они попробуют увеличить отрыв от главных на сегодня конкурентов.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Вегас» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Вегас» продолжит набирать ход после паузы?
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