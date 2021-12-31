В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вегас» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 33 встречах «отбросам» удалось выбить себе 42 очка, благодаря чему они взлетели на первую строчку в Тихоокеанском дивизионе и оторвались от соседей снизу на 1 балл.

В течение нескольких недель «Вегас» провел сильный отрезок из пяти матчей без поражений, стартовавший с победы в результативном месиве с «Миннесотой» (6:4) на «Т-Мобайл Арене».

Покинув Неваду, «Голден Найтс» принялись выносить конкурентов на чужом льду. На выезде парни Питера Дебура прихлопнули «Бостон» (4:1), «Джерси» (5:3), «Рейнджерс» (3:2 Б) и «Айлендерс» (4:3 Б).

Все прогнозы на НХЛ

Смазала картину выступлений «Вегаса» «Тампа-Бэй» в поединке 22 декабря (3:4). Но после паузы «отбросы» вновь вспомнили о победах и обыграли «Лос-Анджелес» (6:3).

«Анахайм»

«Кряквы» также провели 33 встречи, а заработали в них 41 балл. В Тихоокеанском дивизионе они преследуют «Вегас», занимая второе место. Разрыв между третьим клубом — 5 очков.

В период с 7 по 13 декабря календарь НХЛ подготовил для «Анахайма» сложное испытание в виде пяти матчей подряд в гостях. Но трижды на чужих площадках «Дакс» победили.

В последней встрече выездной серии подопечные Далласа Экинса взяли верх над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Три следующих матча «утки» провели дома, потерпев при этом два поражения.

Отрезок в Калифорнии начался с избиения «Сиэтла» (4:1). А завершились домашние приключения «Анахайма» потерями очков во встречах с «Аризоной» (5:6 ОТ) и «Ванкувером» (1:2 ОТ).

Коэффициенты

На «Вегас» в его домашней игре букмекеры дают возможность поставить за 1.93, ничья оценивается в 4.78, а в «Анахайм» эксперты верят слабо — 3.34.

Прогноз

Перед приостановкой сезона «Голден Найтс» выдали несколько хороших матчей, а после возобновления чемпионата — разнесли на чужом льду «Кингз».

Ребята Питера Дебура успели обойти «Анахайм» в дивизионе, теперь дома они попробуют увеличить отрыв от главных на сегодня конкурентов.

Ставка

Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.06.