В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене Рига» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Рига — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Латвийская компашка поучаствовала в 40 матчах и заработала всего 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции она находится на самом дне с голевой разницей — 78:121.

Последние две победы «Динамо» Рига случились в гостях. В одном из редких успешных поединков представители Латвии вырвали очки у «Торпедо» в баттле буллитов (4:3 Б).

А после игры в Нижнем Новгороде динамовцев возглавил Владимир Крикунов, с которым команда пережила 5-матчевую серию поражений, начавшуюся с выездной встречи с «Авангардом» (1:4).

Все прогнозы на КХЛ

Проигрывать «Динамо» Рига продолжило и в матчах с «Амуром» (1:2), «Витязем» (2:3 ОТ), «Торпедо» (1:3), «Динамо» Минск (1:4). Первую победу при новом коуче рижане отпраздновали во встрече с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Куньлунь»

Китайский клуб взял 24 балла в 42 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции он находится на последнем месте с гандикапом голов — 94:168.

Очередная безвыигрышная серия «Куньлуня» расширилась до восьми матчей. Она стартовала с морального и физического уничтожения, которое обеспечила «Сибирь» (2:7).

Четыре следующих встречи парни Айвана Занатты провели на выезде. На чужих землях пекинцы проиграли «Трактору» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (4:6), «Барысу» (4:7) и «Сибири» (2:3 ОТ).

После паузы, связанной с Кубком Первого канала, «Куньлунь» трижды уступил в Мытищах. Его соперниками были «Салават Юлаев» (3:4 ОТ), «Торпедо» (0:4) и «Динамо» Минск (4:6).

Коэффициенты

На рижское «Динамо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.47, ничья оценивается в 5.15, а победа «Куньлуня» — в 5.50.

Прогноз

Последние три встречи вечных андердогов КХЛ получились веселыми. Все поединки затащили бордовые, но при этом суммарный тотал каждой игры пробивал отметку в 8+ голов .

Ставка

С топами эти клубы смотрятся уныло, но зато в очном матче могут разгуляться. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.02.