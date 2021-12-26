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    Аутсайдеры конференций разойдутся в очной встрече

    «Динамо» Рига — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Куньлунь»
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    Эмиль Пуарье
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене Рига» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Рига — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Динамо Рига — Куньлунь Ред Стар

  • 1
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  • 5.00
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийская компашка поучаствовала в 40 матчах и заработала всего 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции она находится на самом дне с голевой разницей — 78:121.

    Последние две победы «Динамо» Рига случились в гостях. В одном из редких успешных поединков представители Латвии вырвали очки у «Торпедо» в баттле буллитов (4:3 Б).

    А после игры в Нижнем Новгороде динамовцев возглавил Владимир Крикунов, с которым команда пережила 5-матчевую серию поражений, начавшуюся с выездной встречи с «Авангардом» (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Проигрывать «Динамо» Рига продолжило и в матчах с «Амуром» (1:2), «Витязем» (2:3 ОТ), «Торпедо» (1:3), «Динамо» Минск (1:4). Первую победу при новом коуче рижане отпраздновали во встрече с «Витязем» (3:2 ОТ).

    «Куньлунь»

    Китайский клуб взял 24 балла в 42 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции он находится на последнем месте с гандикапом голов — 94:168.

    Очередная безвыигрышная серия «Куньлуня» расширилась до восьми матчей. Она стартовала с морального и физического уничтожения, которое обеспечила «Сибирь» (2:7).

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    • Четыре следующих встречи парни Айвана Занатты провели на выезде. На чужих землях пекинцы проиграли «Трактору» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (4:6), «Барысу» (4:7) и «Сибири» (2:3 ОТ).

    После паузы, связанной с Кубком Первого канала, «Куньлунь» трижды уступил в Мытищах. Его соперниками были «Салават Юлаев» (3:4 ОТ), «Торпедо» (0:4) и «Динамо» Минск (4:6).

    Коэффициенты

    На рижское «Динамо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.47, ничья оценивается в 5.15, а победа «Куньлуня» — в 5.50.

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    Прогноз

    Последние три встречи вечных андердогов КХЛ получились веселыми. Все поединки затащили бордовые, но при этом суммарный тотал каждой игры пробивал отметку в 8+ голов.

    Ставка

    С топами эти клубы смотрятся уныло, но зато в очном матче могут разгуляться. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.02.

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    «Динамо» Рига — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на хоккей. Аутсайдеры конференций разойдутся в очной встрече
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