Коэффициенты на матч Нью-Джерси — Вегас
«Нью-Джерси»
В 27 играх сезона «Девс» удалось заполучить 25 очков. На данном этапе первенства команда находится на седьмом месте Столичного дивизиона с отставанием на 10 баллов от плей-офф зоны.
В дебюте декабря «Нью-Джерси» потерпел четыре подряд поражения. Беды парней из Ньюарка начались с поединка против «Сан-Хосе» в «Пруденшал Центре» (2:5).
Остальные матчи команда Линди Раффа слила «Миннесоте» (2:5), «Виннипегу» (4:8) и «Оттаве» (2:3 Б). А размочить предыдущие кошмары «Девилз» смогли благодаря разгрому «Филадельфии» (3:0).
После встречи с «Флайерз» на «Нью-Джерси» посыпалась очередная порция неудач, стартовавшая с игры против «Нэшвилла» (2:3). В других встречах «Девс» уступили «Айлендерс» (2:4) и «Филадельфии» (1:6).
«Вегас»
Команда из Невады провела в чемпионате 28 поединков и затащила в них 34 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает третье место. Дистанция между первым клубом — 3 пункта.
В отличие от своих будущих оппонентов «Вегас» играет интереснее. К примеру, в период с 4 по 9 декабря «Голден Найтс» выдали небольшую победную серию, дошедшую до трех матчей.
В среднем «отбросы» забивали по 5 голов за игру. Первой в списке пострадавших оказалась «Аризона» (7:1). Еще в паре матчей Банда Питера Дебура хлопнула «Калгари» (3:2) и «Даллас» (5:4).
Накрылась серия побед «Вегаса» неожиданно — в поединке с «Филадельфией» (3:4). В двух последних встречах «Вегас» разнес «Миннесоту» (6:4) и «Бостон» (4:1).
Коэффициенты
Победу «Нью-Джерси» в предстоящем матче можно поймать за 3.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Вегаса» — 2.02.
Прогноз
Семь матчей из восьми недавних «Девилз» слили соперникам. При этом в пяти встречах в ворота команды из Ньюарка закидывали 4+ шайбы.
Обломать такую грустную статистику в поединке с «Вегасом» будет нереально, поскольку
Ставка
Никаких непредсказуемых поворотов в «Пруденшал Центре» ждать не нужно, гости спокойно все разрулят. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 2.26.