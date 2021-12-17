В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 17 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 27 играх сезона «Девс» удалось заполучить 25 очков. На данном этапе первенства команда находится на седьмом месте Столичного дивизиона с отставанием на 10 баллов от плей-офф зоны.

В дебюте декабря «Нью-Джерси» потерпел четыре подряд поражения. Беды парней из Ньюарка начались с поединка против «Сан-Хосе» в «Пруденшал Центре» (2:5).

Остальные матчи команда Линди Раффа слила «Миннесоте» (2:5), «Виннипегу» (4:8) и «Оттаве» (2:3 Б). А размочить предыдущие кошмары «Девилз» смогли благодаря разгрому «Филадельфии» (3:0).

Все прогнозы на НХЛ

После встречи с «Флайерз» на «Нью-Джерси» посыпалась очередная порция неудач, стартовавшая с игры против «Нэшвилла» (2:3). В других встречах «Девс» уступили «Айлендерс» (2:4) и «Филадельфии» (1:6).

«Вегас»

Команда из Невады провела в чемпионате 28 поединков и затащила в них 34 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает третье место. Дистанция между первым клубом — 3 пункта.

В отличие от своих будущих оппонентов «Вегас» играет интереснее. К примеру, в период с 4 по 9 декабря «Голден Найтс» выдали небольшую победную серию, дошедшую до трех матчей.

В среднем «отбросы» забивали по 5 голов за игру. Первой в списке пострадавших оказалась «Аризона» (7:1). Еще в паре матчей Банда Питера Дебура хлопнула «Калгари» (3:2) и «Даллас» (5:4).

Накрылась серия побед «Вегаса» неожиданно — в поединке с «Филадельфией» (3:4). В двух последних встречах «Вегас» разнес «Миннесоту» (6:4) и «Бостон» (4:1).

Коэффициенты

Победу «Нью-Джерси» в предстоящем матче можно поймать за 3.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Вегаса» — 2.02.

Прогноз

Семь матчей из восьми недавних «Девилз» слили соперникам. При этом в пяти встречах в ворота команды из Ньюарка закидывали 4+ шайбы.

Обломать такую грустную статистику в поединке с «Вегасом» будет нереально, поскольку команда Дебура набрала действительно хорошую форму .

Ставка

Никаких непредсказуемых поворотов в «Пруденшал Центре» ждать не нужно, гости спокойно все разрулят. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 2.26.