В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадские ребята провели 26 матчей, после которых на их счету оказалось 20 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» застряли на последнем месте с 8 баллами отставания от плей-офф.

В финальной трети прошлого месяца «Ванкувер» потерпел четыре поражения в пяти играх. Серая полоса «Кэнакс» началась дома с поединка против «Чикаго» (0:1).

Далее канадская команда отправилась в Штаты, где ее ждали потери в играх с «Питтсбургом» (1:4), «Коламбусом» (2:4) и «Бостоном» (2:3). Обиженно покинув США, «Ванкувер» вернулся в Канаду, где взял верх над «Монреалем» (2:1) и «Оттавой» (6:2).

Все прогнозы на НХЛ

Далее на «Роджерс Арене» «Накс» проиграли «Питтсбургу» (1:4) и попрощались с Трэвисом Грином, которого заменили на Брюса Будро. С канадским менеджером во главе «Ванкувер» успел разнести «Лос-Анджелес» (4:0).

«Бостон»

Банда из Массачусетса приняла участие в 21 поединке, заработав 25 баллов. В Атлантическом дивизионе этот клуб замыкает первую пятерку и отстает от четвертого «Детройта» на 4 пункта.

Вот уже семь матчей кряду «Бостон» выступает криво. Проигрывая в одной встрече, «Брюинз» тащат другую. С 22 ноября «медведи» оформили всего 3 победы, а четырежды осталась без очков.

Результативные скачки команды Брюса Кэссиди начались с крупного поражения от «Калгари» (0:4), после которого «Бис» разгромили «Баффало» (5:1) и серьезно пострадали в битве с «Рейнджерс» (2:5).

Еще в паре поединков в «ТД Гарден» «Бостон» хлопнул «Ванкувер» (3:2), слился «Детройту» (1:2). В двух крайних встречах «Брюинз» одолели «Нэшвилл» (2:0) и уступили «Тампе» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

Победа «Ванкувера» в домашней игре оценивается букмекерами в 3.08, в то время как на «Бостон» можно зарядить за 2.07. Вероятность ничейного результата — 4.56.

Прогноз

После смены тренера «Кэнакс» на кураже припечатали «Лос-Анджелес», однако это не значит, что с «Бостоном» канадская команда проведет аналогичную встречу. На выезде «Брюинз» чувствуют себя прекрасно и не проигрывают на чужой территории с середины ноября.

Ставка

В поединке со все еще слабым «Ванкувером» бостонские парни зацепят важнейшие 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.07.