ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм», Овечкин набрал два очка, «Колорадо» забросил семь шайб «Филадельфии» Ральф РангникПрессинг от Роналду и победный от Фреда. «МЮ» победил в дебютном матче Рангника
    Все новости спорта

    Чем для «Бостона» завершится его визит в Ванкувер?

    «Ванкувер» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 9 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ник Фолиньо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 09 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Ванкувер — Бостон

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Ванкувер»

    Канадские ребята провели 26 матчей, после которых на их счету оказалось 20 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» застряли на последнем месте с 8 баллами отставания от плей-офф.

    В финальной трети прошлого месяца «Ванкувер» потерпел четыре поражения в пяти играх. Серая полоса «Кэнакс» началась дома с поединка против «Чикаго» (0:1).

    Далее канадская команда отправилась в Штаты, где ее ждали потери в играх с «Питтсбургом» (1:4), «Коламбусом» (2:4) и «Бостоном» (2:3). Обиженно покинув США, «Ванкувер» вернулся в Канаду, где взял верх над «Монреалем» (2:1) и «Оттавой» (6:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Далее на «Роджерс Арене» «Накс» проиграли «Питтсбургу» (1:4) и попрощались с Трэвисом Грином, которого заменили на Брюса Будро. С канадским менеджером во главе «Ванкувер» успел разнести «Лос-Анджелес» (4:0).

    «Бостон»

    Банда из Массачусетса приняла участие в 21 поединке, заработав 25 баллов. В Атлантическом дивизионе этот клуб замыкает первую пятерку и отстает от четвертого «Детройта» на 4 пункта.

    Вот уже семь матчей кряду «Бостон» выступает криво. Проигрывая в одной встрече, «Брюинз» тащат другую. С 22 ноября «медведи» оформили всего 3 победы, а четырежды осталась без очков.

  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм», Овечкин набрал два очка, «Колорадо» забросил семь шайб «Филадельфии»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 декабря
  • Сегодня

    • Результативные скачки команды Брюса Кэссиди начались с крупного поражения от «Калгари» (0:4), после которого «Бис» разгромили «Баффало» (5:1) и серьезно пострадали в битве с «Рейнджерс» (2:5).

    Еще в паре поединков в «ТД Гарден» «Бостон» хлопнул «Ванкувер» (3:2), слился «Детройту» (1:2). В двух крайних встречах «Брюинз» одолели «Нэшвилл» (2:0) и уступили «Тампе» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Ванкувера» в домашней игре оценивается букмекерами в 3.08, в то время как на «Бостон» можно зарядить за 2.07. Вероятность ничейного результата — 4.56.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    После смены тренера «Кэнакс» на кураже припечатали «Лос-Анджелес», однако это не значит, что с «Бостоном» канадская команда проведет аналогичную встречу. На выезде «Брюинз» чувствуют себя прекрасно и не проигрывают на чужой территории с середины ноября.

    Ставка

    В поединке со все еще слабым «Ванкувером» бостонские парни зацепят важнейшие 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.32
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч Реал М — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на хоккей. Чем для «Бостона» завершится его визит в Ванкувер?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры