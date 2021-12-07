НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм», Овечкин набрал два очка, «Колорадо» забросил семь шайб «Филадельфии»

«Вашингтон» — «Анахайм» 4:3 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и реализовал свой буллит в послематчевой серии.

Всего в активе Овечкина 41 (21+20) очко в 26-ти матчах текущего сезона. Ему осталось набрать 8 очков, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времен. Сейчас на счету Овечкина 1361 (750+611) очко в 1223 матчах

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Анахайм» — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Уилсон — 9 (Шульц, Овечкин), 13:34 — 1:0. Мэнсон — 3 (Милано, Зеграс), 20:09 — 1:1. Хагелин — 1 (Эллер, Оши), 23:58 — 2:1. Милано — 7 (Зеграс, Ракелль), 33:35 — 2:2. Леттьери — 3 (Фаулер, Терри), 35:29 — 2:3. Карлсон — 6 (Овечкин), 39:37 — 3:3Победный буллит: КарлсонВратари: Самсонов — ГибсонШтраф: 7 — 7Броски: 29 (11+10+8+0) — 34 (10+13+10+1)

«Вашингтон» — «Анахайм»

«Нью-Джерси» — «Оттава» 2:3 Б

«Нью-Джерси» проиграл шесть из семи последних матчей. Для «Оттавы» эта победа стала третьей кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Сиверсон — 3 (Зигенталер, Братт), 0:35 — 1:0. Батерсон — 8 (Шабо, Ткачак), 27:15 — 1:1. Бастиан — 3 (Суббан, Смит), 28:20 — 2:1. Ткачак — 8 (Батерсон, Холден), 32:42 — 2:2Победный буллит: НоррисВратари: Блэквуд — ФорсбергШтраф: 6 — 4Броски: 24 (7+7+7+3) — 23 (5+9+8+1)

«Нью-Джерси» — «Оттава»

«Филадельфия» — «Колорадо» 5:7

Одну из семи шайб в ворота «Филадельфии» забросил Валерий Ничушкин. Для российского форварда «Колорадо» этот гол стал седьмым в сезоне. В 13-ти матчах текущего чемпионата в его активе 12 (7+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Колорадо» — 5:7 (3:4, 0:1, 2:2) Голы: Жиру — 8 (Фрост, Ристолайнен), 6:02 — 1:0. Э. Джонсон — 3 (мен., О`Коннор, Дж. Джонсон), 9:56 — 1:1. Ландескуг — 9 (Маккиннон, Тэйвз), 13:13 — 1:2. Ньюхук — 5 (бол., Жирар, Тэйвз), 15:16 — 1:3. Макар — 11 (бол., Аннунен, Рантанен), 15:42 — 1:4. Линдблом — 1 (Конекны, Санхейм), 16:28 — 2:4. Жиру — 9 (бол., Конекны, Яндл), 18:20 — 3:4. Ничушкин — 7 (Э. Джонсон), 21:42 — 3:5. Аткинсон — 9 (Хэйс, Санхейм), 42:16 — 4:5. Кадри — 10 (бол., Рантанен), 45:42 — 4:6. Джост — 4 (Менья), 51:35 — 4:7. Лотон — 5 (мен., Хэйс), 58:35 — 5:7Вратари: Джонс — АннуненШтраф: 10 — 6Броски: 32 (8+13+11) — 50 (14+17+19)

«Филадельфия» — «Колорадо»

«Даллас» — «Аризона» 4:1

Нападающий «Далласа» Александр Радулов стал автором двух результативных передач. В 22-х матчах сезона российский хоккеист набрал 11 (1+10) очков.

Еще один ассист в этой игре сделал форвард «Далласа» Денис Гурьянов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Хинтц — 10 (Робертсон), 13:48 — 1:0. Гостисбеер — 4 (Келлер, Кессел), 23:09 — 1:1. Петерсон — 4 (Радулов, Бенн), 49:01 — 2:1. Бенн — 7 (бол., Гурьянов, Сутер), 55:14 — 3:1. Бенн — 8 (Радулов), 57:08 — 4:1Вратари: Холтби — УэджвудШтраф: 2 — 8Броски: 27 (7+8+12) — 19 (9+5+5)

«Даллас» — «Аризона»

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 4:0

В составе «Ванкувера» автором результативной передачи стал российский нападающий Василий Подколзин, в активе которого теперь 7 (5+2) очков в 24 матчах сезона.

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»

«Сиэтл» — «Питтсбург» 1:6