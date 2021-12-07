В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Уфимская команда провела 37 матчей и заработала в них 47 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на четвертом месте и опережает пятый «Авангард» на 3 пункта.

В конце ноября «Салават Юлаев» потерпел четыре поражения в пяти встречах. Серия неудач захватила «юлаевцев» в Москве. На «ВТБ Арене» они не справились с «Динамо» (1:3).

Затем дважды команда Томи Ламсы слилась «Торпедо» (0:1) и «Витязю» (2:3 Б). Последним, от кого пострадали уфимцы в этой серии, был «Амур» (1:2). В игре 30 ноября линия потерь оборвалась благодаря победе над «Адмиралом» (2:0).

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После матча во Владивостоке «Салават Юлаев» вернулся домой, где в очередной раз уступил московскому «Динамо» (0:4). В последней игре «юлаевцы» снова прихлопнули «Адмирал» (4:2).

«Сочи»

Команда из Краснодарского края успела поучаствовать в 36 встречах, после которых на ее счету оказались 34 очка. Сейчас на Западе «леопарды» занимают десятое место с отставанием от плей-офф ячеек на 5 пунктов.

В матче 19 ноября «Сочи» в «Большом» не сумел сдержать «Локомотив» (1:3). Но позже парни собрались и выдали четыре подряд победы, три из которых случились в гостях.

Сперва на своей территории ребята Андрея Назарова тихонько переиграли «Динамо» Рига (1:0), а затем на выезде сочинцы прихлопнули «Сибирь» (2:1), «Амур» (2:0) и раздавили «Адмирал» (8:2).

Вернувшись в родной город, «Сочи» допустил осечку. В матче 2 декабря команде прилетела ответка от «Сибири» (1:2). Но в следующей игре «леопарды» разделались с минским «Динамо» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

В этом матче на «Салават Юлаев» можно поставить за 1.61, а вот победа «Сочи» оценивается в 4.60. Ничью букмекеры предлагают выловить за 4.50.

Прогноз

Последние матчи показали, что уфимская команда потеряла темп , который сама себе задала в этом сезоне, из-за чего ее успели даже отодвинуть от тройки лидеров в конференции. Но при этом с сочинцами зеленые привыкли играть с позиции первого номера.

Ставка

В трех очных поединках из четырех последних «юлаевцы» брали верх с преимуществом в 2+ шайбы, ожидаем повторения подобной разницы в счете и в предстоящей игре. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой -1.5 за 2.04.