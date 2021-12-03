В рамках KHL World Games «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Игра пройдет на «Кока-Кола Арене» в Дубае 3 декабря. Начало встречи — в 16:15 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В 34 поединках сезона омские ребята смогли взять 42 балла. В Восточной конференции команда находится на пятом месте и отстает от «Ак Барса» на 5 пунктов.

В ноябре у «Авангарда» был неплохой 5-матчевый период с пятью подряд победами. В каждой встрече «ястребы» были сильнее в основное время и забрасывали соперникам минимум трешку.

Стартовала цепочка побед с домашних поединков против «Куньлуня» (5:0) и «Витязя» (3:0), после которых парни Боба Хартли разбили «Ред Стар» в Мытищах (4:1) и переиграли «Магнитку» (4:2) с «Амуром» (3:1).

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После матча в Хабаровске «Авангард» вспомнил о поражениях, уступив «Адмиралу» (1:2 Б) и «Сибири» (4:5). В последней игре омичи проехались по «Нефтехимику» (6:1).

«Ак Барс»

Казанские парни провели 35 поединков, в которых честно отвоевали у соперников 47 очков. В зачете Восточной конференции коллектив из Татарстана замыкает топ-3 с разрывом от самой верхушки в 8 баллов.

Как и у «Авангарда», у «Ак Барса» также недавно числился в статистике 5-матчевый победный отрезок, стартовавший с игры против «Автомобилиста» на «Татнефть-Арене» (5:4).

Далее команду Дмитрия Квартальнова ждала гостевая серия, в ходе которой казанцы обыграли «Спартак» (1:0), «Динамо» Рига (3:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ). Затем состоялась еще одна встреча с латвийцами. В ней «коты» снова были сильнее (4:2).

Сгорела беспроигрышная полоса «Ак Барса» в поединке со СКА 25 числа (3:4 ОТ). В следующих встречах парни Квартальнова прихлопнули «Нефтехимик» (3:2 Б) и крупно слились московскому «Динамо» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.55, а на «Ак Барс» букмекеры предлагают зарядить за 2.43. Ничейный исход эксперты видят за 3.92.

Только в одной игре из 13 предыдущих большие ребята с Восточной конференции забросили суммарно 6 шайб. Остальные их встречи проходили без голевого размаха.

В 11 матчах из тех 13 общая результативность не добиралась даже до 5 голов. Игра в ОАЭ никак не повлияет на эту традицию. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.90.