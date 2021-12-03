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    Матч «Авангарда» против «Ак Барса» получится тихим?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    Тимофей Давыдов
    В рамках KHL World Games «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Игра пройдет на «Кока-Кола Арене» в Дубае 3 декабря. Начало встречи — в 16:15 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Декабря 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 13:15 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч Авангард — Ак Барс

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Авангард»

    В 34 поединках сезона омские ребята смогли взять 42 балла. В Восточной конференции команда находится на пятом месте и отстает от «Ак Барса» на 5 пунктов.

    В ноябре у «Авангарда» был неплохой 5-матчевый период с пятью подряд победами. В каждой встрече «ястребы» были сильнее в основное время и забрасывали соперникам минимум трешку.

    Стартовала цепочка побед с домашних поединков против «Куньлуня» (5:0) и «Витязя» (3:0), после которых парни Боба Хартли разбили «Ред Стар» в Мытищах (4:1) и переиграли «Магнитку» (4:2) с «Амуром» (3:1).

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    После матча в Хабаровске «Авангард» вспомнил о поражениях, уступив «Адмиралу» (1:2 Б) и «Сибири» (4:5). В последней игре омичи проехались по «Нефтехимику» (6:1).

    «Ак Барс»

    Казанские парни провели 35 поединков, в которых честно отвоевали у соперников 47 очков. В зачете Восточной конференции коллектив из Татарстана замыкает топ-3 с разрывом от самой верхушки в 8 баллов.

    Как и у «Авангарда», у «Ак Барса» также недавно числился в статистике 5-матчевый победный отрезок, стартовавший с игры против «Автомобилиста» на «Татнефть-Арене» (5:4).

    Далее команду Дмитрия Квартальнова ждала гостевая серия, в ходе которой казанцы обыграли «Спартак» (1:0), «Динамо» Рига (3:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ). Затем состоялась еще одна встреча с латвийцами. В ней «коты» снова были сильнее (4:2).

    Сгорела беспроигрышная полоса «Ак Барса» в поединке со СКА 25 числа (3:4 ОТ). В следующих встречах парни Квартальнова прихлопнули «Нефтехимик» (3:2 Б) и крупно слились московскому «Динамо» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.55, а на «Ак Барс» букмекеры предлагают зарядить за 2.43. Ничейный исход эксперты видят за 3.92.

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    Только в одной игре из 13 предыдущих большие ребята с Восточной конференции забросили суммарно 6 шайб. Остальные их встречи проходили без голевого размаха.

    В 11 матчах из тех 13 общая результативность не добиралась даже до 5 голов. Игра в ОАЭ никак не повлияет на эту традицию. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.90.

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    «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на хоккей. Матч «Авангарда» против «Ак Барса» получится тихим?
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