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    «Северсталь» успешно пройдет испытание в Питере?

    СКА — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 29 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Северсталь»
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    Давид Думбадзе
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч СКА — Северсталь

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    СКА

    Сыграв в 32 встречах, хоккейный клуб с Невы затащил 43 очка и съехал на пятую позицию в Западной конференции. Перед собой он пропустил «Северсталь», у которой 44 балла.

    Ноябрьская серия получилась для СКА неудачной. В период со 2 по 21 число «армейцы» пережили шесть поражений. Первую осечку в ходе этой бледной полосы питерцы допустили в дуэли с «Металлургом» Мг (2:3 Б).

    Затем команда Валерия Брагина слилась «Спартаку» (1:2 ОТ), а на небольшой перерыв ушла после поражения от ЦСКА (0:4). Отдохнув во время Кубка Карьяла, «армейцы» продолжили терять очки.

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    СКА проиграл «Локомотиву» (1:3), «Сибири» (1:2) и ЦСКА (1:3). Прервали же серию поражений питерцы благодаря избиению «Нефтехимика» (8:2). В последнем матче они прихлопнули «Ак Барс» (4:3 ОТ).

    «Северсталь»

    В 32 встречах регулярного первенства череповецкая команда оформила 44 очка. В таблице Западной конференции ей удалось подняться на четвертое место и обойти СКА на 1 пункт.

    С середины октября по 6 ноября «Северсталь» пошумела в КХЛ, оформив девять побед подряд. Последним, кого обыграла сталь в ходе этой гулянки, был «Металлург» Мг (5:2).

    Впервые за долгое время подопечные Андрея Разина вспомнили о поражении в противостоянии с ЦСКА (2:3 Б), после чего они взяли верх над минским «Динамо» (4:3 Б).

    Еще одну потерю очков «Северсталь» позволила себе в зарубе с «Барысом» (3:4 ОТ), а в трех следующих матчах парни Разина победили «Витязь» (2:1 Б), ЦСКА (3:0) и «Торпедо» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается скромным коэффициентом 1.37, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.55, а вот в «Северсталь» они верят слабо, давая на ее победу кэф 6.80.

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    В паре последних матчей СКА сделал все, чтобы поскорее забыть предыдущую серию потерь. Однако возможное пробуждение не напугает «Северсталь», которая нередко в текущей регулярке расстраивает топов Лиги.

    В противостоянии в «Ледовом» парни Разина обречены играть вторым номером, но разноса в одну калитку Питер не увидит. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой +2 за 1.90.

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    СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» успешно пройдет испытание в Питере?
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