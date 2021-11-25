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    Игра «Ак Барса» против СКА пройдет скромно?

    «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — СКА
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    Кирилл Адамчук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Ноября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч Ак Барс — СКА
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Казанская команда сыграла в 32 встречах сезона, после которых осталась с 44 баллами в запасе. В турнирной таблице Восточной конференции она вклинилась в первую тройку.

    В матче 1-го ноября «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» отпраздновал победу над «Авангардом» (2:1), после чего было домашнее поражение от «Сибири» (0:2).

    Осечка во встрече с новосибирцами была единственной в текущем месяце. Позже команда Дмитрия Квартальнова оформила пять побед. Беспроигрышную серию «коты» начали на своем льду, где хлопнули «Автомобилист» (5:4).

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    После поединка с екатеринбургским клубом «Ак Барс» в гостях взял верх над «Спартаком» (1:0), «Динамо» Рига (3:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ). Вернувшись в Казань, парни Квартальнова разделались с рижанами еще раз (4:2).

    СКА

    В 31 игре регулярного первенства питерцы смогли взять 41 балл. В турнирной таблице Западной конференции команда сейчас находится на четвертой строчке.

    В ноябре СКА провел семь поединков, в шести из которых проиграл. Ужасная серия «армейцев» стартовала с матчей в «Ледовом дворце» против «Магнитки» (2:3 Б) и «Спартака» (1:2 ОТ).

    Перед паузой на Евротур подопечные Валерия Брагина крупно слились ЦСКА (0:4). А после Кубка Карьяла питерцы дома влетели «Локомотиву» (1:3) и «Сибири» (1:2).

    Далее состоялось еще одно «армейское дерби», в котором СКА снова потерпел неудачу (1:3). Отыграться за предыдущие потери питерцы смогли в матче с бедным «Нефтехимиком» (8:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу СКА — 2.50.

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    Команда из Санкт-Петербурга провела крупнейшую в своей истории серию без побед, в то время как казанцы улучшили свои дела на Востоке и стали третьими в конференции.

    Однако, несмотря на недавние победы, команда Квартальнова не спешит баловать фанатов результативными встречами.

    Да и в четырех очных играх со СКА стороны не забрасывали на двоих больше 4 голов. Сейчас также вполне логично ждать «низового» исхода. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.04.

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    «Ак Барс» — СКА: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на хоккей. Игра «Ак Барса» против СКА пройдет скромно?
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