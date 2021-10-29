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    «Миннесота» справится с «Кракеном» в гостях?

    «Сиэтл» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 29 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    Новички Национальной хоккейной лиги провели в своем первом сезоне семь матчей, в которых взяли 5 очков и оказались 11-ми в зачете Западной конференции.

    В дебютной игре, прошедшей в Неваде, «Сиэтл» потерпел поражение от «Вегаса» (3:4). А первую победу в НХЛ «Кракен» отпраздновал в противостоянии с «Нэшвиллом» (4:3).

    После матча в Теннесси подопечные Дэйва Хэкстола пережили три потери очков в гостях. Уступил «Сиэтл» «Коламбусу» (1:2 ОТ), «Филадельфии» (1:6), и «Нью-Джерси» (2:4).

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    Первую домашнюю игру «Кракен» провел 24 октября. В тот вечер хозяева слились «Ванкуверу» (2:4). А в следующей встрече на своей территории «Сиэтл» прибил «Монреаль» (5:1).

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола провел в регулярном первенстве шесть игр, в которых затащил 10 баллов. В таблице Запада он замыкает тройку лидеров.

    На старте сезона «Миннесота» стрельнула серией из четырех матчей без поражений. Она началась с выездных поединков в Калифорнии, где команда обыграла «Анахайм» (2:1) и «Лос-Анджелес» (3:2).

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    • После встречи с «Кингз» подопечные Дина Эвансона у себя дома принимали «Виннипег». В «Эксел Энерджи Центре» «дикари» взяли верх в овертайме (6:5 ОТ).

    Позже «Миннесота» снова прибила «Анахайм» (4:3 ОТ), а затем пережила поражение в игре с «Нэшвиллом» (2:5). В последнем матче «Уайлд» взяла верх над «Ванкувером» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сиэтла» оценивается в 2.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Миннесоты» — 2.13.

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    В недавнем поединке «Кракену» удалось прервать череду неудач, но сделала это команда в противостоянии с мертвым «Монреалем».

    Парни из Сент-Пола будут соперником посолиднее. И даже на чужой территории они смогут отправить «Кракен» на морское дно. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» за 2.13.

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    «Сиэтл» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» справится с «Кракеном» в гостях?
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