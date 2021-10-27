НХЛ. «Тампа» разгромила «Питтсбург», «Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря голу Дадонова

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (0:4, 1:0, 2:1) Голы: Лучич — 1 (Гудбрэнсон, Шилингтон), 6:35 — 0:1. Манджапане — 6, 10:08 — 0:2. Линдхольм — 7 (бол., Андерссон, Годро), 12:10 — 0:3. Манджапане — 7 (Дюбе), 12:56 — 0:4. Заха — 3, 27:01 — 1:4. Ткачак — 2 (бол., Монахэн), 51:18 — 1:5. Мерсер — 2 (Юнссон, Хэмилтон), 51:51 — 2:5. Заха — 4 (бол., Мерсер, Хэмилтон), 56:59 — 3:5Вратари: Доус (Уэджвуд, 12:10, 56:24 — 57:01, 58:12) — ВладаржШтраф: 10 — 12Броски: 30 (4+9+17) — 29 (10+12+7)

«Нью-Джерси» — «Калгари»

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 1:5

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. Россиянина признали третьей звездой матча.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков соперника.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) Голы: Пойнт — 3 (Киллорн, Сергачев), 20:31 — 0:1. Палат — 3 (Белльмар), 31:18 — 0:2. Макдона — 1 (Стэмкос, Жозеф), 31:28 — 0:3. Сергачев — 2 (п.в.), 56:55 — 0:4. Зукер — 3 (бол., Гюнтцель), 57:43 — 1:4. Киллорн — 4 (п.в., Палат, Макдона), 58:55 — 1:5Вратари: Джерри (56:34 — 56:55, 57:28 — 57:43, 57:58 — 58:55) — ВасилевскийШтраф: 11 — 15Броски: 29 (11+12+6) — 31 (13+9+9)

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»

«Колорадо» — «Вегас» — 1:3

Одну из шайб в этой игре забил российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов, поразивший пустые ворота соперника незадолго до завершения третьего периода.

Дебютное очко в НХЛ этой ночью набрал защитник «Вегаса» Даниил Мироманов, который стал одним из ассистентов в эпизоде с первым голом своей команды. Россиянин завершил матч с показателем полезности «+2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вегас» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Стивенсон — 3 (Макнэбб, Мироманов), 2:00 — 0:1. Смит — 1 (мен.), 9:37 — 0:2. Макар — 1 (Маккиннон, Байрам), 39:23 — 1:2. Дадонов — 1 (п.в., Колесар, Стивенсон), 59:30 — 1:3Вратари: Кемпер (58:09 — 59:30) — ЛенерШтраф: 24 — 21Броски: 27 (10+8+9) — 29 (10+9+10)

«Колорадо» — «Вегас»

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Дюшен — 2 (бол., Йоси, Джохансен), 1:20 — 1:0. Форсберг — 3 (Йоси, Фаббро), 32:31 — 2:0. Майер — 4 (Дален, Кутюр), 51:54 — 2:1. Гранлунд — 2 (п.в., Каррье), 59:07 — 3:1Вратари: Сарос — Раймер (58:34 — 59:07, 59:19)Штраф: 6 — 2Броски: 26 (9+10+7) — 29 (9+12+8)

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

«Анахайм» — «Виннипег» — 3:4

Нападающий Евгений Свечников забросил первую шайбу за «Виннипег». Российский хоккеист набрал очки в третьем матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Виннипег» — 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) Голы: Свечников — 1 (Дюбуа, Коннор), 22:07 — 0:1. Милано — 1 (Зеграс), 25:04 — 1:1. Мэнсон — 1 (Лундестрем, Терри), 41:39 — 2:1. Копп — 4 (Штястны, Элерс), 45:24 — 2:2. Зеграс — 1 (Милано), 52:15 — 3:2. Элерс — 1 (Копп), 58:40 — 3:3. Элерс — 2 (Пионк, Копп), 58:59 — 3:4Вратари: Гибсон (59:10) — Хеллибак (58:18 — 58:40)Штраф: 2 — 6Броски: 35 (13+15+7) — 25 (6+10+9)

«Анахайм» — «Виннипег»

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, набрав второе очков в сезоне.

Безголевая серия нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова достигла шести матчей. Кроме того, он не смог отметиться результативными действиями в третьей игре кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Зуккарелло — 3 (Эрикссон Эк, Куликов), 7:41 — 0:1. Бродин — 1, 22:27 — 0:2. Чейссон — 2 (бол., Петтерссон, Хьюз), 30:46 — 1:2. Дамба — 1 (Питлик, Духайм), 43:54 — 1:3. Хорват — 4 (Майерс), 55:53 — 2:3Вратари: Демко (59:08) — ТэлботШтраф: 4 — 6Броски: 24 (8+11+5) — 30 (12+11+7)

«Ванкувер» — «Миннесота»

«Сиэтл» — «Монреаль» — 5:1

«Сиэтл» одержал первую в истории клуба домашнюю победу. «Монреаль» сыграл в Сиэтле впервые с 1919 года, когда в городе проходила финальная серия Кубка Стэнли. Она не была завершена из-за пандемии испанского гриппа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Монреаль» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Голы: Эберле — 1 (Веннберг, Олексяк), 1:02 — 1:0. Хоффман — 2 (Сузуки, Галлахер), 11:37 — 1:1. Танев — 4 (Олексяк, Маккэн), 15:08 — 2:1. Гурд — 1 (Шворц, Лозон), 26:56 — 3:1. Танев — 5 (Гурд, Джиордано), 28:53 — 4:1. Донато — 2, 45:14 — 5:1Вратари: Грубауэр — АлленШтраф: 4 — 8Броски: 26 (11+7+8) — 24 (9+8+7)