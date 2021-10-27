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    Игра в Сиэтле не подарит много голов?

    «Сиэтл» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Монреаль»
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    Филипп Грубауэр
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 27 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    Новички НХЛ приняли участие в шести встречах сезона и заработали 3 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает 13-ю позицию.

    В начале чемпионата «Сиэтл» отправился в Неваду, где устроил голевое рубилово с «Вегасом». Но в этом поединке гости потерпели поражение (3:4).

    Первую и пока единственную победу «Кракен» оформил в Теннесси, где припечатал «Нэшвилл» (4:3). В четырех следующих встречах парни Дэйва Хэкстола проиграли.

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    На чужом льду «Сиэтл» слился «Коламбусу» (1:2 ОТ), «Филадельфии» (1:6) и «Нью-Джерси» (2:4). А в первом домашнем матче было поражение от «Ванкувера» (2:4).

    «Монреаль»

    Команда из Квебека, Канада, имеет в своем активе всего 2 очка, добытых в 6 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции она последняя.

    На старте нового чемпионата недавние финалисты Кубка Стэнли пережили пять поражений в основное время. Эти проблемы начались для «Монреаля» с выездной игры против «Торонто» (1:2).

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    • Затем подопечные Доминика Дюшарма крупно слились «Баффало» (1:5), а домашнюю серию «Канадиенс» встретили поражением от «Рейнджерс» (1:3).

    В следующих матчах «Монреаль» крупно влетел «Сан-Хосе» (0:5) и «Каролине» (1:4). А первую в сезоне победу «трехцветные» отпраздновали в противостоянии с «Детройтом» (6:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сиэтла» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Монреаля» — 2.29.

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    Обе команды подходят к очному противостоянию в плохом настроении. «Кракен» уступил четырежды кряду, а «Канадиенс» до победы над «Детройтом» слился в пяти матчах.

    С заброшенными шайбами у этих клубов также беда. На двоих они настреляли всего 23 гола. Поэтому от очной встречи не стоит ждать исхода «больше». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.14.

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    «Сиэтл» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на хоккей. Игра в Сиэтле не подарит много голов?
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