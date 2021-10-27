В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 27 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из Теннесси провел шесть матчей, в которых заработал 4 очка. В таблице Западной конференции он оказался на 11-м месте.

В начале сезона «Нэшвилл» провел четыре встречи на «Бриджстоун Арене». Но победить в домашней серии «Предаторз» смогли всего один раз.

В двух матчах подопечные Джона Хайнса уступили «Сиэтлу» (3:4) и «Каролине» (2:3). А первую победу «Предс» оформили в поединке с «Лос-Анджелесом» (2:1).

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После игры с «Кингз» «Нэшвилл» слился «Рейнджерс» (1:3), а в Канаде было поражение от «Виннипега» (4:6). В своем последнем поединке «Предс» прибили «Миннесоту» (5:2).

«Сан-Хосе»

Представители Калифорнии сыграли в пяти встречах и взяли в них 8 баллов. В турнирной таблице Западной конференции команда замыкает тройку лидеров.

Новый сезон «Сан-Хосе» встретил четырьмя победами. И началась эта серия в поединке с «Виннипегом» в «САП Центре», где хозяева сделали камбэк с 0:2. Игра завершилась со счетом 4:3.

После домашней зарубы с «Джетс» подопечные Боба Бугнера четырежды сыграли на выезде. Сперва «Шаркс» не пожалели «Монреаль» (5:0).

А еще в паре матчей в Канаде «Сан-Хосе» прибил «Оттаву» (2:1) и «Торонто» (5:3). В недавней же встрече «акулы» уступили «Бостону» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Сан-Хосе» — 2.71.

«Сан-Хосе» в текущем сезоне бодро стартанул, но «Нэшвилл» после удачного выезда в Миннесоту готов разделаться с любым соперником на своем льду.