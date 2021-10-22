В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 22 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

На счету хоккейного клуба из Теннесси 2 очка и голевая разница 7:8. Все это было оформлено в трех играх, после которых команда оказалась десятой в Западной конференции.

Все три матча на старте регулярки «Нэшвилл» провел в родных стенах. В первой домашней встрече «Предаторз» допустили осечку в противостоянии с «Сиэтлом» (3:4).

После поединка с «Кракеном» подопечные Джона Хайнса уступили «Каролине» (2:3). А первую победу «Смэшвилл» отпраздновал в игре с «Лос-Анджелесом» (2:1).

Все прогнозы на НХЛ

В минувшем сезоне «Нэшвилл» оказался четвертым в турнирной таблице Центрального дивизиона с 64 очками в копилке. В первом раунде плей-офф «Предс» сдались «Каролине» — 2:4.

«Рейнджерс»

«Рейнджеры» успели провести четыре встречи, после которых их копилка пополнилась на 5 очков. В зачете Восточной конференции команда шестая.

На старте сезона «Рейнджерс» отправились в Вашингтон, где крупно проиграли «Кэпс» (1:5). А во втором матче «синерубашечники» оказались слабее «Далласа» (2:3 ОТ).

Первую победу подопечные Жерара Галлана отпраздновал в Канаде в противостоянии с «Монреалем» (3:1). Еще пару баллов «рейнджеры» взяли в игре с «Торонто» (2:1 ОТ).

В прошлом розыгрыше НХЛ парни с Манхэттена заработали 60 очков в 56 встречах и оказались лишь пятыми в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.61.

После пары удачных матчей в Канаде «синерубашечники» должны прибавить в настрое и с новыми силами попытаться оформить третью победу подряд.