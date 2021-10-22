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    «Рейнджерс» сумеют продлить свою победную серию?

    «Нэшвилл» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 22 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    На счету хоккейного клуба из Теннесси 2 очка и голевая разница 7:8. Все это было оформлено в трех играх, после которых команда оказалась десятой в Западной конференции.

    Все три матча на старте регулярки «Нэшвилл» провел в родных стенах. В первой домашней встрече «Предаторз» допустили осечку в противостоянии с «Сиэтлом» (3:4).

    После поединка с «Кракеном» подопечные Джона Хайнса уступили «Каролине» (2:3). А первую победу «Смэшвилл» отпраздновал в игре с «Лос-Анджелесом» (2:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    В минувшем сезоне «Нэшвилл» оказался четвертым в турнирной таблице Центрального дивизиона с 64 очками в копилке. В первом раунде плей-офф «Предс» сдались «Каролине» — 2:4.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджеры» успели провести четыре встречи, после которых их копилка пополнилась на 5 очков. В зачете Восточной конференции команда шестая.

    На старте сезона «Рейнджерс» отправились в Вашингтон, где крупно проиграли «Кэпс» (1:5). А во втором матче «синерубашечники» оказались слабее «Далласа» (2:3 ОТ).

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    • Первую победу подопечные Жерара Галлана отпраздновал в Канаде в противостоянии с «Монреалем» (3:1). Еще пару баллов «рейнджеры» взяли в игре с «Торонто» (2:1 ОТ).

    В прошлом розыгрыше НХЛ парни с Манхэттена заработали 60 очков в 56 встречах и оказались лишь пятыми в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.61.

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    После пары удачных матчей в Канаде «синерубашечники» должны прибавить в настрое и с новыми силами попытаться оформить третью победу подряд.

    Для этого у ребят из Нью-Йорка будет хорошая возможность, учитывая, что «Нэшвилл» сейчас не в топовой форме и достаточно много пропускает (2.6 шайбы в среднем). Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче за 1.98.

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    «Нэшвилл» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» сумеют продлить свою победную серию?
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