В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 21 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

После двух матчей нового сезона хоккейный клуб из Пенсильвании имеет в своем активе 3 балла. В паре поединков «Флайерз» забросили 10 шайб, а пропустили 6.

В дебютной игре регулярного первенства «Филадельфия» потерпела поражение от «Ванкувера» (4:5 Б), а во втором матче команда не оставила шансов «Сиэтлу» (1:6).

Прошлый чемпионат «Филадельфия» провалила. В 56 поединках парням Алена Виньо удалось заработать всего 58 баллов, из-за чего «Флайерз» оказались лишь шестыми в Восточном дивизионе.

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Подготовку к текущей регулярке «Филадельфия» оформила в виде шести товарищеских матчей. В четырех поединках команда Виньо допустила осечки.

«Бостон»

Команда из Массачусетса провела в чемпионате всего один матч, но зато в нем она взяла 2 очка. В дебютной встрече «Бостон» дома разделался с «Далласом» (3:1).

Если вспомнить о прошлом сезоне, то в 56 играх регулярного первенства «Брюинз» сумели накопить 73 очка и финишировали третьими в Восточном дивизионе.

В плей-офф раунде подопечные Брюса Кэссиди успели пройти «Вашингтон» на стадии 1/8 — 4:1, а в четвертьфинале «Бостон» оказался слабее «Айлендерс» — 2:4.

К новому сезону команда из Массачусетса готовилась в течение шести поединков. Но, как и «Филадельфия», «Бостон» выиграл всего дважды.

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Бостона» — 2.38.

На старте сезона «Флайерз» уступили средненькой команде из Канады, а затем разгромили «Сиэтл». По результатам упомянутых матчей неясно, как ребята Алена Виньо выстрелят в этой регулярке.