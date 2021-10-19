НХЛ. Дубль Костина, первые шайбы в сезоне у Панарина, Бучневича, Барбашева и Любушкина

«Торонто» — «Рейнджерс» 1:2 ОТ

Автором победного гола стал нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин. Это первый гол российского хоккеиста в новом сезоне. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 41.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Зибанежад — 1, 13:49 — 0:1. Бантинг — 2 (Райлли, Таварес), 21:36 — 1:1. Панарин — 1 (Зибанежад), 63:48 — 1:2Вратари: Кэмпбелл — ШестеркинШтраф: 6-6Броски: 41 (12+17+9+3) — 23 (10+2+7+4)

«Рейнджерс» и «Торонто» после четырех матчей набрали по пять очков.

«Торонто» — «Рейнджерс» 1:2 ОТ

«Филадельфия» — «Сиэтл» 6:1

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов результативными действиями в этом поединке не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сиэтл» — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Голы: Жиру — 2 (Конекны), 9:18 — 1:0. Конекны — 2 (Яндл), 12:12 — 2:0. Брассар — 1 (Браун, Санхейм), 14:36 — 3:0. Эллис — 1 (Брассар, Фараби), 27:10 — 4:0. Браун — 1 (ван Римсдайк, Линдблом), 28:49 — 5:0. Соуси — 1 (Маккэн, Донской), 37:14 — 5:1. Фараби — 2 (Аткинсон, Брассар), 45:25 — 6:1Вратари: Харт — Грубауэр (Дриджер, 28:49)Штраф: 40-46Броски: 27 (16+5+6) — 24 (8+8+8)

«Филадельфия» в двух матчах набрала три очка, у «Сиэтла» три очка в четырех играх.

«Филадельфия» — «Сиэтл» 6:1

«Калгари» — «Анахайм» 2:3 ОТ

Победу гостям принес точный бросок Джейми Драйсдейла в дополнительное время. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 17.48 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Коулмэн — 1 (Годро), 7:43 — 1:0. Фаулер — 1 (бол., Шаттенкирк, Терри), 15:56 — 1:1. Линдхольм — 2 (Годро, Андерссон), 23:52 — 2:1. Ракелль — 2 (Хенрик, Махура), 52:55 — 2:2. Драйсдейл — 1 (Терри), 63:26 — 2:3Вратари: Маркстрем — ГибсонШтраф: 9-11Броски: 43 (16+14+12+1) — 27 (7+9+8+3)

«Калгари» — «Анахайм» 2:3 ОТ

«Аризона» — «Сент-Луис» 4:7

В составе победителей по дублю оформили Джордан Кайру и Клим Костин. Еще по голу за «Сент-Луис» забили россияне Павел Бучневич и Иван Барбашев. Одну из шайб за «Аризону» провел Илья Любушкин. Российские нападающие забили свои первые голы в новом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:1, 1:5, 2:1) Голы: Келлер — 2 (бол., Кессел, Гостисбеер), 5:26 — 1:0. Бучневич — 1 (Кайру, Крюг), 7:05 — 1:1. Крауз — 1 (Кессел, Гостисбеер), 23:58 — 2:1. Фолк — 2 (бол., Кайру, Бозак), 31:10 — 2:2. Кайру — 1, 32:46 — 2:3. Костин — 1 (Томас, Фолк), 34:40 — 2:4. Костин — 2 (Нейберс, Бортуццо), 35:27 — 2:5. Кайру — 2 (О`Райлли, Уолман), 36:17 — 2:6. Фишер — 1 (Келлер, Гостисбеер), 45:25 — 3:6. Бойд — 1 (Эрикссон, Кессел), 48:23 — 4:6. Барбашев — 1 (Томас, Тарасенко), 52:25 — 4:7Вратари: Хаттон (Веймелка, 36:17) — БиннингтонШтраф: 18-16Броски: 25 (10+7+8) — 33 (7+16+10)

Отметим, что Бучневич получил матч-штраф в этой встрече, ударив нападающего «койотов» Лоусона Крауза головой.