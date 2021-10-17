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    «Торонто» возьмет реванш у «Оттавы»?

    «Торонто» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч НХЛ 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Оттава»
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    «Оттава» в игре с «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 17 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.57
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Торонто»

    После двух поединков на счету канадского клуба из Онтарио лежат два очка. На старте чемпионата «листочки» отпраздновали одну победу и пережили неудачу.

    В дебютном матче сезона «Торонто» дома одержал верх над «Монреалем» (2:1). А в выездном противостоянии с «Оттавой» команда оказалась слабее (2:3).

    Подготовку к новому турниру подопечные Шелдона Кифа провели с помощью шести поединков. В первом товарняке «Мэйпл Лифс» раскатали «Монреаль» (4:1).

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    Во второй игре с «Канадиенс» «Торонто» получил достойный ответ (2:5). Затем команда Кифа дважды прибила «Оттаву» (4:0, 3:1), снова хлопнула «Монреаль» (6:2) и еще раз расстроила «Сенаторз» (4:1).

    «Оттава»

    Другой канадский клуб из Онтарио провел в регулярном чемпионате только один матч. Но зато в нем «Сенс» затащили дерби с «Торонто» (3:2).

    Предсезонная же подготовка «Оттавы» состояла из семи поединков, в трех из которых «Сенаторз» урвали победы. В одном из таких матчей они разделались с «Виннипегом» (3:2 ОТ).

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    • Затем ребята Ди Джея Смита крупно слились «Торонто» (4:0) и катком проехались по «Монреалю» (2:7). В следующем поединке с «Канадиенс» парни из Онтарио оказались слабее (1:2).

    В заключительных играх предсезонки «Оттава» потерпела поражение от «Торонто» (1:3), взяла верх над «Монреалем» (5:4 Б) и снова слилась «Мэйпл Лифс» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Оттавы» — 4.02.

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    Предыдущая игра этих команд состоялась в Оттаве, но теперь «Мэйпл Лифс» будут биться с «Сенаторз» дома.

    В первой встрече «листочки» статистически превзошли противников, но были наказаны за худшую реализацию. В ответке хозяева отомстят «Оттаве» и возьмутся за это дело со старта матча. Наши прогноз и ставка — «Торонто» выиграет первый период за 2.27.

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    «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Торонто» возьмет реванш у «Оттавы»?
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