В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 17 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

После двух поединков на счету канадского клуба из Онтарио лежат два очка. На старте чемпионата «листочки» отпраздновали одну победу и пережили неудачу.

В дебютном матче сезона «Торонто» дома одержал верх над «Монреалем» (2:1). А в выездном противостоянии с «Оттавой» команда оказалась слабее (2:3).

Подготовку к новому турниру подопечные Шелдона Кифа провели с помощью шести поединков. В первом товарняке «Мэйпл Лифс» раскатали «Монреаль» (4:1).

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Во второй игре с «Канадиенс» «Торонто» получил достойный ответ (2:5). Затем команда Кифа дважды прибила «Оттаву» (4:0, 3:1), снова хлопнула «Монреаль» (6:2) и еще раз расстроила «Сенаторз» (4:1).

«Оттава»

Другой канадский клуб из Онтарио провел в регулярном чемпионате только один матч. Но зато в нем «Сенс» затащили дерби с «Торонто» (3:2).

Предсезонная же подготовка «Оттавы» состояла из семи поединков, в трех из которых «Сенаторз» урвали победы. В одном из таких матчей они разделались с «Виннипегом» (3:2 ОТ).

Затем ребята Ди Джея Смита крупно слились «Торонто» (4:0) и катком проехались по «Монреалю» (2:7). В следующем поединке с «Канадиенс» парни из Онтарио оказались слабее (1:2).

В заключительных играх предсезонки «Оттава» потерпела поражение от «Торонто» (1:3), взяла верх над «Монреалем» (5:4 Б) и снова слилась «Мэйпл Лифс» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Торонто» оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Оттавы» — 4.02.

Предыдущая игра этих команд состоялась в Оттаве, но теперь «Мэйпл Лифс» будут биться с «Сенаторз» дома.