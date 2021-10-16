НХЛ. «Миннесота» вырвала победу у «Анахайма», Капризов набрал одно очко

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 4:5 Б (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 0:1)
Один из голов «Ванкувера» в этом матче забил Василий Подколзин, отличившийся в начале второго периода. Для российского форварда эта шайба стала первой в НХЛ.
🚨 POD-GOALZ-IN 🚨 pic.twitter.com/PqevsmVgLD— Vancouver #Canucks (@Canucks) October 16, 2021
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Ванкувер» — 4:5 Б (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Фараби — 1 (Эллис, Проворов), 6:15 — 1:0. Подколзин — 1 (Майерс, Экман-Ларссон), 22:36 — 1:1. Петтерссон — 1 (бол., Миллер, Чейссон), 24:07 — 1:2. Чейссон — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 29:36 — 1:3. Аткинсон — 1 (Фараби, Яндл), 32:17 — 2:3. Миллер — 1 (Петтерссон, Гарлэнд), 37:07 — 2:4. Конекны — 1 (бол., Кутюрье, Яндл), 57:43 — 3:4. Жиру — 1 (Кутюрье, Эллис), 58:48 — 4:4Победный буллит: ПеттерссонВратари: Харт — ДемкоШтраф: 8 — 6Броски: 35 (14+10+9+2) — 39 (5+13+15+6)
Филадельфия — Ванкувер
«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Вратари: Хэмилтон — 1 (Заха), 0:17 — 1:0. Дебринкэт — 1 (бол., Кейн, Джонсон), 20:51 — 1:1. Хьюз — 1 (Шарангович, Куокканен), 37:58 — 2:1. Юнссон — 1 (Мерсер, Татар), 46:34 — 3:1. Дак — 1 (бол., Джонсон, Кейн), 56:07 — 3:2. Кубалик — 2 (Хагель, С. Джонс), 59:34 — 3:3. Хьюз — 2 (Грэйвс), 60:57 — 4:3Голы: Бернье — ЛанкиненШтраф: 10 — 4Броски: 29 (6+13+9+1) — 27 (6+11+10+0)
Нью-Джерси — Чикаго
«Анахайм» — «Миннесота» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной результативной передачей. Россиянин ассистировал Кевину Фиале в эпизоде с первым голом своей команды.
Fiala PPG ties it, 1-1. #mnwildfirst pic.twitter.com/grPUzWT60r— Ryan Carter 👃 (@Ryan_Carter22) October 16, 2021
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Миннесота» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Сильферберг — 1 (бол., Шаттенкирк, Фаулер), 20:17 — 1:0. Фиала — 1 (бол., Зуккарелло, Капризов), 37:35 — 1:1. Фолиньо — 1 (Дамба, Бродин), 59:52 — 1:2Вратари: Столарз — ТэлботШтраф: 25 — 23Броски: 29 (10+11+8) — 43 (15+14+14)
Анахайм — Миннесота