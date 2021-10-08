В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет в «Большом» 8 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Хоккейный клуб из Краснодарского края имеет в своей копилке всего 8 очков, добытых в 15 поединках. На Западе он является последним.

В начале этого сезона «Сочи» отпраздновал две победы, после которых команду ждала неприятная серия из шести подряд поражений. Прервалась она в матче с «Нефтехимиком» 20 сентября (1:0).

После встречи с «нефтяниками» «Сочи» проиграл «Динамо» Москва (0:4), «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2) и «Авангарду» (1:2).

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Затем произошла смена тренера. Сейчас командой руководит Андрей Назаров, под управлением которого «леопарды» успели слиться «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3).

«Динамо» Рига

На счету латвийской команды имеется 12 очков, которые ей удалось завоевать в 15 матчах. В рейтинге Западной конференции она идет 11-й.

В двух домашних встречах, которые состоялись 14 и 16 сентября, «Динамо» Рига обыграло «Торпедо» (2:1) и «Барыс» (3:2). Две победы подряд в текущем сезоне бордовые одержали только в упомянутый период.

После этого подопечные Сергея Зубова потерпели поражения от «Спартака» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ). Прервать серию латвийцы смогли в дуэли с «Сочи» (2:1).

Еще в двух играх «Динамо» Рига уступило «Северстали» (0:2) и «Амуру» (2:3 Б). А после победы над «Адмиралом» (1:2) бордовые влетели «Сибири» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Динамо» Рига — 2.74.

В «Большом» друг с другом встретятся последние клубы Запада, которые являются при этом одними из самых пропускающих в конференции.

Несмотря на то что в атаке у обеих сторон все довольно грустно, плохая оборона может стать ключевым фактором в вопросе результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.99.