«Сочи»
Хоккейный клуб из Краснодарского края имеет в своей копилке всего 8 очков, добытых в 15 поединках. На Западе он является последним.
В начале этого сезона «Сочи» отпраздновал две победы, после которых команду ждала неприятная серия из шести подряд поражений. Прервалась она в матче с «Нефтехимиком» 20 сентября (1:0).
После встречи с «нефтяниками» «Сочи» проиграл «Динамо» Москва (0:4), «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2) и «Авангарду» (1:2).
Затем произошла смена тренера. Сейчас командой руководит Андрей Назаров, под управлением которого «леопарды» успели слиться «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3).
«Динамо» Рига
На счету латвийской команды имеется 12 очков, которые ей удалось завоевать в 15 матчах. В рейтинге Западной конференции она идет 11-й.
В двух домашних встречах, которые состоялись 14 и 16 сентября, «Динамо» Рига обыграло «Торпедо» (2:1) и «Барыс» (3:2). Две победы подряд в текущем сезоне бордовые одержали только в упомянутый период.
После этого подопечные Сергея Зубова потерпели поражения от «Спартака» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ). Прервать серию латвийцы смогли в дуэли с «Сочи» (2:1).
Еще в двух играх «Динамо» Рига уступило «Северстали» (0:2) и «Амуру» (2:3 Б). А после победы над «Адмиралом» (1:2) бордовые влетели «Сибири» (1:3).
Прогноз и ставка
Победа «Сочи» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Динамо» Рига — 2.74.
В «Большом» друг с другом встретятся последние клубы Запада, которые являются при этом
Несмотря на то что в атаке у обеих сторон все довольно грустно, плохая оборона может стать ключевым фактором в вопросе результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.99.