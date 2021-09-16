В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

После пяти сыгранных матчей нижнекамцы имеют 6 очков в копилке, что позволяет им занимать шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В новой регулярке «Нефтехимик» стартовал с трех побед, в которых не забивал менее 4-х голов. В дебютной игре «нефтяники» легко разделались с «Куньлунем» (5:1).

Еще одну победу в родных стенах команда Олега Леонтьева оформила в поединке с «Йокеритом» (4:2), после которой «Нефтехимик» снова забрал 2 очка, прибив «Сибирь» (4:2).

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А вот за пределами домашней арены «Нефтехимик» только проигрывает. В двух гостевых встречах подопечные Леонтьева пострадали «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» (0:4).

«Трактор»

Челябинцы после пяти поединков занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. За все сыгранные матчи команда получила 9 баллов.

В дебютной встрече «Трактору» пришлось спасаться в битве с «Сибирью». Отыграв фору в 2 шайбы, «танкисты» перевели противостояние в овертайм, где добили сибиряков (3:2 ОТ).

Нечто подобное зрители увидели и в матче с «Йокеритом» 6 сентября. Но в той игре было забито больше голов, а «Трактор» сдался «шутам» в овертайме (4:5 ОТ).

В трех следующих матчах подопечные Анвара Гатиятулина справились с каждым противником. Они победили «Динамо» Рига (6:1), «Северсталь» (2:1 Б) и «Витязь» (4:3).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.04.

В течение нескольких дней «Нефтехимик» пережил два крупных поражения. В тех матчах нижнекамцы уступили с разницей в 4 шайбы . Видимо, команда Олега Леонтьева подсела после яркого старта.

Парни Анвара Гатиятулина, которые умеют вытаскивать сложные поединки, готовы воспользоваться не лучшей формой их соперников. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.28.