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    Серия без поражений «Трактора» продолжится в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Трактор»
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    Владимир Ткачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    После пяти сыгранных матчей нижнекамцы имеют 6 очков в копилке, что позволяет им занимать шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    В новой регулярке «Нефтехимик» стартовал с трех побед, в которых не забивал менее 4-х голов. В дебютной игре «нефтяники» легко разделались с «Куньлунем» (5:1).

    Еще одну победу в родных стенах команда Олега Леонтьева оформила в поединке с «Йокеритом» (4:2), после которой «Нефтехимик» снова забрал 2 очка, прибив «Сибирь» (4:2).

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    А вот за пределами домашней арены «Нефтехимик» только проигрывает. В двух гостевых встречах подопечные Леонтьева пострадали «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» (0:4).

    «Трактор»

    Челябинцы после пяти поединков занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. За все сыгранные матчи команда получила 9 баллов.

    В дебютной встрече «Трактору» пришлось спасаться в битве с «Сибирью». Отыграв фору в 2 шайбы, «танкисты» перевели противостояние в овертайм, где добили сибиряков (3:2 ОТ).

    Нечто подобное зрители увидели и в матче с «Йокеритом» 6 сентября. Но в той игре было забито больше голов, а «Трактор» сдался «шутам» в овертайме (4:5 ОТ).

    В трех следующих матчах подопечные Анвара Гатиятулина справились с каждым противником. Они победили «Динамо» Рига (6:1), «Северсталь» (2:1 Б) и «Витязь» (4:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.04.

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    В течение нескольких дней «Нефтехимик» пережил два крупных поражения. В тех матчах нижнекамцы уступили с разницей в 4 шайбы. Видимо, команда Олега Леонтьева подсела после яркого старта.

    Парни Анвара Гатиятулина, которые умеют вытаскивать сложные поединки, готовы воспользоваться не лучшей формой их соперников. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.28.

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    «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на хоккей. Серия без поражений «Трактора» продолжится в Нижнекамске?
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