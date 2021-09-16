«Нефтехимик»
После пяти сыгранных матчей нижнекамцы имеют 6 очков в копилке, что позволяет им занимать шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
В новой регулярке «Нефтехимик» стартовал с трех побед, в которых не забивал менее 4-х голов. В дебютной игре «нефтяники» легко разделались с «Куньлунем» (5:1).
Еще одну победу в родных стенах команда Олега Леонтьева оформила в поединке с «Йокеритом» (4:2), после которой «Нефтехимик» снова забрал 2 очка, прибив «Сибирь» (4:2).
А вот за пределами домашней арены «Нефтехимик» только проигрывает. В двух гостевых встречах подопечные Леонтьева пострадали «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» (0:4).
«Трактор»
Челябинцы после пяти поединков занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. За все сыгранные матчи команда получила 9 баллов.
В дебютной встрече «Трактору» пришлось спасаться в битве с «Сибирью». Отыграв фору в 2 шайбы, «танкисты» перевели противостояние в овертайм, где добили сибиряков (3:2 ОТ).
Нечто подобное зрители увидели и в матче с «Йокеритом» 6 сентября. Но в той игре было забито больше голов, а «Трактор» сдался «шутам» в овертайме (4:5 ОТ).
В трех следующих матчах подопечные Анвара Гатиятулина справились с каждым противником. Они победили «Динамо» Рига (6:1), «Северсталь» (2:1 Б) и «Витязь» (4:3).
Прогноз и ставка
Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.04.
В течение нескольких дней «Нефтехимик» пережил два крупных поражения. В тех матчах нижнекамцы
Парни Анвара Гатиятулина, которые умеют вытаскивать сложные поединки, готовы воспользоваться не лучшей формой их соперников. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.28.