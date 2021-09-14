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    «Динамо» Рига — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Торпедо»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Рига» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    В пяти поединках рижане сумели забрать всего 2 очка. С такими бедными цифрами команда застряла на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте сезона латвийцам не повезло с соперниками. Сперва «Динамо» Рига проиграло «Локомотиву» (2:3), а затем с таким же счетом оно уступило ЦСКА (2:3).

    Первую и единственную победу подопечные Сергея Зубова смогли оформить в Мытищах, где устроили голевое месиво с «Куньлунем» (6:5).

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    Но уже в следующем матче латвийцы крупно проиграли «Трактору» (1:6). В последней встрече «Динамо» Рига снова пострадало от «Локомотива» (0:4).

    «Торпедо»

    Нижегородцы в пяти матчах накопили 6 пунктов. На данный момент они замыкают пятерку лидеров в общекомандной таблице Западной конференции.

    Начало сезона «Торпедо» встретило в «Нагорном». На глазах у родных фанатов подопечные Дэвида Немировски потерпели поражение от «Витязя» (3:6).

    Ну а победить «Торпедо» удалось в Казани. На «Татнефть-Арене» нижегородцы прихлопнули «Ак Барс» (3:1). Вернувшись домой, «автозаводцы» крупно слились «Сибири» (0:3).

    После погрома от сибиряков «Торпедо» в «Нагорном» одержало верх над «Сочи» (2:1). Еще пару баллов парни Немировски отняли у СКА 12 числа (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.27.

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    Перемены в тренерском составе пока не приносят латвийцам желаемый эффект. Команда снова сливается в большинстве поединков и пропускает 3+ гола за матч.

    Находятся в такой форме, динамовцам будет трудно на равных сыграть с нижегородцами, которые стремятся подняться выше пятой позиции. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» за 2.27.

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    «Динамо» Рига — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на хоккей. Добьет ли «Торпедо» победную серию до трех матчей?
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