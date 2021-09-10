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    Четвертый домашний матч «Северстали» пробьет тотал «больше»?

    «Северсталь» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч КХЛ 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Трактор»
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    Игроки «Северстали» в матче с минским «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    За три сыгранных матча хоккеистам из Череповца удалось получить только 2 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте.

    Первую встречу сезона «Северсталь» провела против СКА. На своей площадке она билась с питерцами до последнего, но все же не смогла справиться с гостями — 2:3.

    Вторым соперником «Северстали» оказалось минское «Динамо». С этой командой у парней Андрея Разина возникли проблемы, из-за которых они пережили крупное поражение — 1:4.

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    Первую же победу «Северсталь» отпраздновала 8 сентября в домашней игре против «Адмирала». Свои очки подопечные Разина выгрызли в овертайме — 3:2 ОТ.

    «Трактор»

    Челябинцы имеют в своем резерве 5 очков, добытых в трех матчах. А в турнирной таблице Восточной конференции они занимают третью строчку.

    В дебютной игре «Трактор» зарубился с «Сибирью» дома. На глазах у любимых болельщиков «танкисты» смогли сделать камбэк после 0:2, а затем добили сибиряков в овертайме — 3:2.

    На второй матч команда Анвара Гатиятулина отправилась в Хельсинки, где также вынуждена была спасаться после 0:3 в поединке с «Йокеритом». В этой встрече челябинцы выдохлись в овертайме — 4:5 ОТ.

    Настоящий праздник голов «Трактор» организовал в Латвии. В игре с «Динамо» Рига подопечные Гатиятулина не пожалели оппонентов и разбили их с крупным счетом — 6:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 3.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» — 1.97.

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    В этом матче у «Северстали» снова возникнут трудности в игре с командой, которая на старте сезона забивает много.

    Очевидно, что хозяева будут отвечать своими атаками по мере возможности, а сам поединок получится результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.19.

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    «Северсталь» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на хоккей. Четвертый домашний матч «Северстали» пробьет тотал «больше»?
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