«Северсталь»
За три сыгранных матча хоккеистам из Череповца удалось получить только 2 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте.
Первую встречу сезона «Северсталь» провела против СКА. На своей площадке она билась с питерцами до последнего, но все же не смогла справиться с гостями — 2:3.
Вторым соперником «Северстали» оказалось минское «Динамо». С этой командой у парней Андрея Разина возникли проблемы, из-за которых они пережили крупное поражение — 1:4.
Первую же победу «Северсталь» отпраздновала 8 сентября в домашней игре против «Адмирала». Свои очки подопечные Разина выгрызли в овертайме — 3:2 ОТ.
«Трактор»
Челябинцы имеют в своем резерве 5 очков, добытых в трех матчах. А в турнирной таблице Восточной конференции они занимают третью строчку.
В дебютной игре «Трактор» зарубился с «Сибирью» дома. На глазах у любимых болельщиков «танкисты» смогли сделать камбэк после 0:2, а затем добили сибиряков в овертайме — 3:2.
На второй матч команда Анвара Гатиятулина отправилась в Хельсинки, где также вынуждена была спасаться после 0:3 в поединке с «Йокеритом». В этой встрече челябинцы выдохлись в овертайме — 4:5 ОТ.
Настоящий праздник голов «Трактор» организовал в Латвии. В игре с «Динамо» Рига подопечные Гатиятулина не пожалели оппонентов и разбили их с крупным счетом — 6:1.
Прогноз и ставка
Победа «Северстали» оценивается в 3.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» — 1.97.
В этом матче у «Северстали» снова возникнут трудности в игре с командой, которая
Очевидно, что хозяева будут отвечать своими атаками по мере возможности, а сам поединок получится результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.19.