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    «Трактор» увеличит серию поражений «Йокерита»?

    «Йокерит» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч КХЛ 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Трактор»
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    Владимир Ткачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 18:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Старт сезона получился для финской команды смазанным. В двух встречах «Йокерит» проиграл и оказался последним на Западе с разницей шайб — 2:7.

    Во время первой игры КХЛ 21/22 подопечные Лаури Марьямяки посетили Казань. На «Татнефть-Арене» гости из города Хельсинки потерпели разгромное поражение (0:3).

    Не так крупно «Йокерит» слился во втором поединке, который состоялся в Нижнекамске против «Нефтехимика». Игра закончилась со счетом 2:4.

    Во встрече с «нефтяниками» финский клуб забил первым, а затем позволил соперникам не только сравняться, но и пропустил еще несколько шайб, испортивших настроение.

    Все прогнозы на КХЛ

    В минувшем сезоне «Йокерит» был пятым в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф Кубка Гагарина подопечные Лаури Марьямяки сдались на стадии 1/8.

    «Трактор»

    Старт нового сезона КХЛ челябинской команде посчастливилось встретить на «Трактор Арене», где зрители увидели настоящую зарубу с «Сибирью».

    В противостоянии с хоккеистами из Новосибирска «Трактор» сумел камбэкнуться с 0:2, а позже — вытащил встречу в дополнительное время — 3:2 ОТ.

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  • 31/08/2021

    • Если вспомнить результаты «Трактора» в прошлом сезоне, то в Восточной конференции «медведи» оказались на пятой позиции. В плей-офф же они остановились в раунде 1/8.

    Предсезонная подготовка «Трактора» состояла из восьми матчей в нескольких товарищеских турнирах. В шести играх подопечные Анвара Гатиятулина победили.

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» букмекеры дают коэффициент 2.11, на «Трактор» предлагают поставить да 2.97, а ничья оценивается в 4.10.

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    В дебютной встрече КХЛ «Трактор» вынужден был спасаться и возвращаться в игру на характере, в то время как «джокеры» пока не могут зацепиться за положительный результат.

    Последние очные поединки говорят не в пользу челябинцев, но сейчас расклад сил немного изменился. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» в матче за 2.19.

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    «Йокерит» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» увеличит серию поражений «Йокерита»?
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