В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Старт сезона получился для финской команды смазанным. В двух встречах «Йокерит» проиграл и оказался последним на Западе с разницей шайб — 2:7.

Во время первой игры КХЛ 21/22 подопечные Лаури Марьямяки посетили Казань. На «Татнефть-Арене» гости из города Хельсинки потерпели разгромное поражение (0:3).

Не так крупно «Йокерит» слился во втором поединке, который состоялся в Нижнекамске против «Нефтехимика». Игра закончилась со счетом 2:4.

Во встрече с «нефтяниками» финский клуб забил первым, а затем позволил соперникам не только сравняться, но и пропустил еще несколько шайб, испортивших настроение.

Все прогнозы на КХЛ

В минувшем сезоне «Йокерит» был пятым в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф Кубка Гагарина подопечные Лаури Марьямяки сдались на стадии 1/8.

«Трактор»

Старт нового сезона КХЛ челябинской команде посчастливилось встретить на «Трактор Арене», где зрители увидели настоящую зарубу с «Сибирью».

В противостоянии с хоккеистами из Новосибирска «Трактор» сумел камбэкнуться с 0:2, а позже — вытащил встречу в дополнительное время — 3:2 ОТ.

Если вспомнить результаты «Трактора» в прошлом сезоне, то в Восточной конференции «медведи» оказались на пятой позиции. В плей-офф же они остановились в раунде 1/8.

Предсезонная подготовка «Трактора» состояла из восьми матчей в нескольких товарищеских турнирах. В шести играх подопечные Анвара Гатиятулина победили.

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» букмекеры дают коэффициент 2.11, на «Трактор» предлагают поставить да 2.97, а ничья оценивается в 4.10.

В дебютной встрече КХЛ «Трактор» вынужден был спасаться и возвращаться в игру на характере, в то время как «джокеры» пока не могут зацепиться за положительный результат.