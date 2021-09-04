В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Соперником «Локомотива» в первом матче сезона 21/22 было рижское «Динамо». Казалось, для ярославцев это проходная игра, но на своем льду хозяевам пришлось потрудиться.

В поединке с латвийцами «Локомотив» горел в две шайбы к 10-й минуте встречи. После этого команде Андрея Скабелки все же удалось забить по голу в каждом периоде и сделать камбэк — 3:2.

Что касается прошлого сезона, то в 60 играх регулярки ярославцы смогли набрать 83 очка и занять четвертое место на Западе. А в плей-офф «Локо» дошел до 1/4 финала.

Все прогнозы на КХЛ

В рамках подготовки к стартовавшему сезону «Локомотив» провел семь товарищеских встреч. Выиграть ярославцам удалось четырежды.

СКА

Питерцы в первой встрече КХЛ 21/22 зарубились с «Северсталью» в Череповце. В непростом выездном матче «армейцы» вырвали победу в третьем периоде — 3:2.

В этой игре СКА местами уступал «Северстали» в статистике. К примеру, за час поединка команда с Невы ударила в створ на 7 раз меньше соперника (30/23). А вот реализовать гостям удалось 13.04% бросков.

Если говорить о результатах СКА в прошлом розыгрыше КХЛ, то в нем парни Валерия Брагина были вторыми в Западной конференции, а в плей-офф Кубка Гагарина они выбыли из турнира в полуфинале.

Очень активно СКА провел предсезонную подготовку. Питерцы поучаствовали в 12 товарищеских встречах, выиграв лишь половину из них.

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу СКА — 2.74.

В игре двух топов Западной конференции тяжело предугадать победителя на старте сезона.