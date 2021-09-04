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    Матч в Ярославле окажется голевым?

    «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    Максим Осипов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Соперником «Локомотива» в первом матче сезона 21/22 было рижское «Динамо». Казалось, для ярославцев это проходная игра, но на своем льду хозяевам пришлось потрудиться.

    В поединке с латвийцами «Локомотив» горел в две шайбы к 10-й минуте встречи. После этого команде Андрея Скабелки все же удалось забить по голу в каждом периоде и сделать камбэк — 3:2.

    Что касается прошлого сезона, то в 60 играх регулярки ярославцы смогли набрать 83 очка и занять четвертое место на Западе. А в плей-офф «Локо» дошел до 1/4 финала.

    Все прогнозы на КХЛ

    В рамках подготовки к стартовавшему сезону «Локомотив» провел семь товарищеских встреч. Выиграть ярославцам удалось четырежды.

    СКА

    Питерцы в первой встрече КХЛ 21/22 зарубились с «Северсталью» в Череповце. В непростом выездном матче «армейцы» вырвали победу в третьем периоде — 3:2.

    В этой игре СКА местами уступал «Северстали» в статистике. К примеру, за час поединка команда с Невы ударила в створ на 7 раз меньше соперника (30/23). А вот реализовать гостям удалось 13.04% бросков.

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  • 31/08/2021

    • Если говорить о результатах СКА в прошлом розыгрыше КХЛ, то в нем парни Валерия Брагина были вторыми в Западной конференции, а в плей-офф Кубка Гагарина они выбыли из турнира в полуфинале.

    Очень активно СКА провел предсезонную подготовку. Питерцы поучаствовали в 12 товарищеских встречах, выиграв лишь половину из них.

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу СКА — 2.74.

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    В игре двух топов Западной конференции тяжело предугадать победителя на старте сезона.

    Но можно предположить, что равные по силе соперники устроят между собой результативное месиво, порадовав всех открытой игрой. Наши прогноз и ставка — гол в каждом периоде с коэффициентом 1.90.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на хоккей. Матч в Ярославле окажется голевым?
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