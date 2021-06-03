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    Швейцария и Германия будут играть открыто?

    Швейцария — Германия. Прогноз и ставка (к. 2.14) на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 3 июня 2021 года

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    Сборная Швейцарии в игре с Великобританией
    В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с Германией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 3 июня. Начало встречи — в 16:15 мск. Швейцария — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. 1/4 финала 03 Июня 2021 года
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    Швейцария

    На групповом этапе чемпионата мира швейцарская сборная смогла заработать 15 очков в семи встречах. В турнирной таблице она оказалась на третьем месте.

    Стартовала Швейцария на этом чемпионате с яркой победы над Чехией (5:2), после которой «крестоносцы» обыграли Данию с минимальным счетом (1:0).

    Первые потери швейцарцы понесли в противостоянии со Швецией, получив от «трех корон» 7 безответных голов (0:7). А всю злость от этого проигрыша коллектив Патрика Фишера возместил на Словакию (8:1).

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    Еще одно поражение Швейцария пережила в дуэли с Россией (1:4), после чего ребята Фишера разгромили Белоруссию (6:0) и снесли Великобританию (6:3).

    Германия

    В семи поединках немецкая сборная смогла добыть четыре победы, благодаря чему она оказалась третьей в турнирной таблице группы B с 12 баллами в копилке.

    На мировом первенстве Германия стрельнула тремя победами кряду. В дебютной встрече «бундестим» раскатала Италию (9:4), а затем она разгромила Норвегию (5:1).

    Сенсацию команда Тони Седерхольма подарила в поединке с Канадой (3:1), после чего немцев ждала череда поражений. Первую неудачу «орлы» пережили в игре с Казахстаном (2:3).

    Еще две потери Германия понесла в матчах с Финляндией (2:1) и США (2:0). В решающей встрече группового раунда немцы сумели добыть победу над Латвией (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа Швейцарии оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу Германии — 4.70.

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    В четвертьфинальной встрече сойдутся две команды, имеющие одни из лучших показателей в атаке в своих группах.

    Учитывая, что в обороне у этих сборных не всегда все гладко, то можно предположить, что в очном поединке они сыграют результативно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.14.

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