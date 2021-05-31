В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Норвегия сыграет с Казахстаном. Матч пройдет на «Арене Рига» 31 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Норвегия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Приняв участие в шести играх, команда Норвегии набрала всего 5 очков. Сейчас она располагается на седьмом месте в таблице группы B и отстает от зоны плей-офф на 4 балла.

Старт чемпионата мира Норвегия смазала. В поединке с Германией «медведи» потерпели разгромное поражение (1:5). Во втором матче они и сами прибили Италию (4:1).

Третий поединок завершился для подопечных Петтера Торесена крупным поражением в дуэли с Финляндией (2:5), а на следующий день норвежцы слились Канаде (2:4).

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Набрать очередные баллы сборной удалось 28 мая в игре с Латвией (4:3 Б), а в последней встрече коллектив Торесена не справился с командой США (1:2).

Казахстан

Казахстанцы также провели на этом чемпионате шесть матчей. За все время им удалось набрать 10 очков, благодаря чему сборная занимает третье место в группе B.

На мировом первенстве Казахстан стартовал с двух побед в серии буллитов. Сперва по броскам «барсы» прошли Латвию (3:2 Б), а затем они перебили Финляндию (2:1 Б).

Первую осечку коллектив Юрия Михайлиса допустил в противостоянии с США (0:3), а очередной положительный результат его ребята добыли в поединке с Германией (3:2).

Еще одну потерю баллов Казахстан пережил в игре с Канадой 28 мая (2:4), но на следующий день «барсы» устроили реальный погром в дуэли с Италией (11:3).

Прогноз и ставка

Победа Норвегии оценивается в 3.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу Казахстана — 1.88.

Текущий чемпионат мира для Норвегии закончится на групповой стадии, в то время как Казахстан все еще ведет борьбу за плей-офф .

Ситуация может сложиться так, что команда Михайлиса останется за бортом, поэтому в последней встрече ей необходимо добывать только положительный результат. Наши прогноз и ставка — Казахстан победит и обе забьют за 2.54.