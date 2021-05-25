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    Сможет ли Дания разгромить Великобританию?

    Великобритания — Дания. Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат мира по хоккею 25 мая 2021 года

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    Дания стартовала на ЧМ-2021 с победы над Швецией
    Сборная Дании сыграет против команды Великобритании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:15 мск. Великобритания — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 25 Мая 2021 года
    Великобритания
  • Лондон
    •  Великобритания 16:15 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
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  • 30.00
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 1.05
  • Ставка!
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    Великобритания

    Британцы, как и ожидалось, пока что не набрали ни одного очка. И вряд ли наберут. Все-таки в элитном дивизионе этой команде еще рано играть.

    В первом матче сборная Великобритании попала под Россию, потерпев поражение со счетом 1:7.

    А потом была игра против Словакии. Британцы снова уступили, но на этот раз всего лишь 1:2. Хотя счет и здесь вполне мог быть разгромным, просто соперника подвела реализация.

    Дания

    Тем временем датчане стартовали на чемпионате мира с победы над Швецией — 4:3. Это был первый случай в истории, когда «Тре Крунур» проиграли Дании на ЧМ.

    После этого у сборной Дании был тяжелейший матч против Швейцарии, завершившийся поражением со счетом 0:1. Не самый худший вариант.

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    За всю игру со швейцарцами команда Хайнца Элерса нанесла всего лишь четыре броска в створ. Судя по всему, датчане банально не успели восстановиться после игры со шведами.

    Прогноз и ставка

    На Великобританию в этом матче можно поставить за 25.00, ничью в основное время букмекеры предлагают за 14.00, а победу Дании — за 1.05.

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    С настроем у британцев точно все в порядке, но вот мастерства им совсем не хватает. Датчане же прекрасно понимают, что для них это шанс набрать важнейшие три очка, которые, возможно, помогут им выйти из группы.

    Ставка — победа Дании с форой (-4,0) за 2.03. Все, что не прилетело от Словакии, британцы получат от датчан.

    Также можно рассмотреть ставку на голы Дании в каждом периоде за 1.57.

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