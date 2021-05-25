Сборная Дании сыграет против команды Великобритании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:15 мск. Великобритания — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Великобритания

Британцы, как и ожидалось, пока что не набрали ни одного очка. И вряд ли наберут. Все-таки в элитном дивизионе этой команде еще рано играть.

В первом матче сборная Великобритании попала под Россию, потерпев поражение со счетом 1:7.

А потом была игра против Словакии. Британцы снова уступили, но на этот раз всего лишь 1:2. Хотя счет и здесь вполне мог быть разгромным, просто соперника подвела реализация.

Дания

Тем временем датчане стартовали на чемпионате мира с победы над Швецией — 4:3. Это был первый случай в истории, когда «Тре Крунур» проиграли Дании на ЧМ.

После этого у сборной Дании был тяжелейший матч против Швейцарии, завершившийся поражением со счетом 0:1. Не самый худший вариант.

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За всю игру со швейцарцами команда Хайнца Элерса нанесла всего лишь четыре броска в створ. Судя по всему, датчане банально не успели восстановиться после игры со шведами.

Прогноз и ставка

На Великобританию в этом матче можно поставить за 25.00, ничью в основное время букмекеры предлагают за 14.00, а победу Дании — за 1.05.

С настроем у британцев точно все в порядке, но вот мастерства им совсем не хватает. Датчане же прекрасно понимают, что для них это шанс набрать важнейшие три очка, которые, возможно, помогут им выйти из группы.

Ставка — победа Дании с форой (-4,0) за 2.03. Все, что не прилетело от Словакии, британцы получат от датчан.

Также можно рассмотреть ставку на голы Дании в каждом периоде за 1.57.