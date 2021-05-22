В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Великобритания сыграет с Россией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 22 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Великобритания — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Великобритания

На прошлом чемпионате мира британцы провели ужасный групповой этап. Они финишировали седьмыми в таблице, набрав 2 очка. В семи играх команда пропустила 41 гол, что стало вторым худшим показателем среди всех сборных.

В первом поединке на ЧМ-2019 Великобритания слилась Германии (1:3), а в двух следующих встречах подопечные Питера Расселла были раздавлены Канадой (0:8) и Данией (0:9).

Затем «львы» уступили Штатам (3:6), Финляндии (0:5) и Словакии (1:7). Единственную победу в турнире британцы добыли в ничего не решающей игре с Францией (4:3 ОТ).

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Последний раз хоккеисты из этой страны выходили на лед в 2020 году в рамках квалификации на ОИ-2022. В трех матчах Великобритания победила Румынию (4:3) и Эстонию (7:1), а также влетела Венгрии (1:4).

Россия

На старте чемпионата мира «Красная машина» встретилась с Чехией и добыла над соперниками непростую победу в результативной перестрелке (4:3).

В данном поединке команда Валерия Брагина пробила в створ ворот Чехии 28 раз, а реализация этих бросков составила — 14.29%. В обороне Россия также поработала неплохо, отбив 88% угроз оппонентов.

Минувший чемпионат мира россияне закончили первыми в группе B. В семи встречах они смогли набрать 21 очко, а затем в плей-офф попали на США. В дуэли со Штатами Россия одержала победу (4:3).

В полуфинале «Красная машина» с минимальным счетом проиграла Финляндии (0:1). А в поединке за третье место Россия прихлопнула Чехию в серии буллитов (3:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа Великобритании в этой игре оценивается в 41.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 28.0, а на победу России предлагается скромная котировка — 1.01.

В этом поединке ребята Брагина будут безоговорочными фаворитами, поскольку Великобритания не та команда, которая способна как-то навредить.