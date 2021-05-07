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    Сможет ли Россия сдержать натиск канадцев?

    Канада U18 — Россия U18. Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 года

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    Сборная России в четвертьфинальной игре против Белоруссии
    В финальном матче юниорского чемпионата мира Канада U18 сыграет с Россией U18. Матч пройдет в «Комерика Центре» во Фриско 7 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. Канада U18 — Россия U18: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада U18

    Канадская команда в Группе A финишировала первой. В четырех поединках ей удалось набрать 12 очков. В этих матчах «кленовые» забросили 28 шайб, а пропустили всего 5.

    Стартовала Канада U18 максимально красиво. В поединке со Швецией подопечные Дэйва Барра устроили погром (12:1), после которого его коллектив спокойно разобрался с Латвией (4:2).

    В третьем матче группового этапа канадцы разнесли Швейцарию (7:0), а затем была крупная победа над сборной Белоруссии (5:2).

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    В плей-офф Канада также не жалела соперников. На стадии четвертьфинала «кленовые» растоптали Чехию (10:3), а в полуфинале они не заметили сопротивления шведов (8:1).

    Россия U18

    Команда России в четырех матчах группового этапа заработала 9 очков. В зачете Группы B она смогла занять второе место и забить 27 голов. В ее сетке побывали 12 шайб.

    Сложности на чемпионате мира Россия U18 начала испытывать уже в первой игре. В поединке с США подопечные Альберта Лещева вырвали победу только в дополнительное время (7:6 ОТ).

    Во втором матче «красная машина» и вовсе слилась Финляндии по буллитам (3:4 Б). Но в следующих играх она разгромила соперников. Россияне снесли Германию (6:1) и Чехию (11:1).

    В плей-офф Россия U18 сошлась с Белоруссией и прошла географических соседей (5:2). В полуфинале коллектив Альберта Лещева оказался сильнее Финляндии (6:5).

    Прогноз

    Победа Канады U18 оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу России U18 — 3.80.

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    Канадцы на своем пути к финалу протаранили всех, кто путался у них под ногами. «Кленовые» добыли шесть побед в основное время, в четырех из которых они обеспечивали себе фору в 7+ голов.

    У России дорога к главному матчу была запутаннее, но на характере ребята Лещева пробились в финал. Теперь они попытаются навязать борьбу очень сильному сопернику и не дать Канаде слишком много свободы на льду. Наши прогноз и ставка — победа России U18 с форой +1.5 за 1.80.

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